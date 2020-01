Santo André leva clássico e mantém embalo no Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/01/2020 | 19:28



O Santo André conquistou a terceira vitória em três jogos no Campeonato Paulista e segue como a sensação do torneio. Nesta tarde a vítima foi o Água Santa, superado por 1 a 0. Do outro lado, o Netuno perdeu as três partidas que disputou.

Douglas Baggio, aos 39 minutos do primeiro tempo, de cabeça, fez o gol da vitória após cruzamento do volante Dudu Vieira.

Com o resultado, o Ramalhão lidera o Grupo B com nove pontos e torce por tropeço do Novorizontino, que joga amanhã, contra o Red Bull Bragantino, e tem seis. Já o Água Santa, que ainda não fez gol no Paulistão, é o lanterna Chave A.

Na próxima rodada, o Santo André visita o Guarani, domingo, em Campinas, enquanto o Água Santa recebe o Ituano, no Inamar.