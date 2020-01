Técnico crê em permanência no Água Santa

Dérek Bittencourt

Três jogos e três derrotas. Este é o desempenho do Água Santa no Campeonato Paulista até aqui. Após a derrota para o Santo André por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, o técnico a Fernando Marchiori acredita em sua permanência e cobra reação imediata do time.

"Não teve conversa nesse sentido (com a diretoria, após o jogo). Estou tranquilo com meu trabalho, firme, forte e focado para melhorarmos e fazermos as correções. Se eles (dirigentes) falarem que é qualquer coisa diferente, tenho de respeitar. Mas tenho certeza que vamos seguir e reverter no fim de semana", afirmou o comandante do Água Santa.

Domingo, às 11h, o Netuno recebe o Ituano, no Estádio do Inamar.