Magic Motion Balada Pirata traz novas atrações para a atividade

19/04/2018 | 11:30



Após receber um público de mais de seis mil pessoas em três dias, o Magic Motion Balada Pirata terá novas apresentações a partir dessa quinta-feira (19) no parque aquático Magic City, em Suzano, SP.

Com uma narrativa envolvente, o evento, inspirado nos Piratas do Caribe, garante diversão e uma dose de suspense, em um espetáculo que envolve música, teatro e muita interatividade com o público.

“A Balada Pirata é diferente, inovadora e envolvente, agrada a públicos de todas as idades. É uma atração lúdica, que promove uma experiência muito especial no Magic City”, explica Anderson Rodrigues, diretor da WR Produções e Eventos.

A Balada contará com a presença de três DJs da Enjoy a cada espetáculo. No ano passado, o complexo de lazer começou a apostar na realização de eventos especiais e, por conta do resultado positivo, realizará a Balada Pirata e outras ações inéditas nos próximos meses.

“Estamos muito felizes com a aceitação dos visitantes e hóspedes com o Magic Motion, assim como coma repercussão do evento nas mídias sociais. Assim como tivemos uma temporada de muito sucesso com as Noites de Horror, em 2017, apostamos que a Balada será um sucesso também ao longo das próximas semanas”, analisa Suerlan Santos, diretor comercial & marketing do Magic City.

Serviço: Magic Motion - Balada Pirata

Quando: quinta a sábado, das 17h às 20h

Onde: Parque aquático Magic City

Livre para todas as idades

Ingressos: www.magiccity.com.br