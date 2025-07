Santos amplia contrato com Robinho Jr. até 2027 com aumento salarial e nova multa rescisória

O bom início de Robinho Jr., filho do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, na equipe profissional, animou os torcedores e fez a diretoria santista se mexer para evitar perder o jovem de 17 anos por baixas cifras. Nesta segunda-feira, o clube anunciou ampliação do vínculo do atacante até abril de 2027, aumentando os vencimentos e colocando uma multa rescisória alta.

"O atacante Robinho Jr. assinou hoje um aditamento contratual que valoriza seu compromisso com o Santos FC. O acordo em vigor irá até 30 de abril de 2027, com majoração das multas rescisórias", informou o clube.

Robinho Jr. ainda dá os primeiros passos no elenco profissional, mas já mostrou que tem um futuro promissor. Não por acaso, vem recebendo respaldo do astro Neymar, que serve de orientador e incentivador em campo e também nos treinos e concentração.

"É importantíssimo porque o Santos já tem esse DNA de revelações, de renovações de seu plantel. Então, é uma perspectiva para 2026 e as próximas temporadas. Serão boas no sentido de ver esses garotos ocupando seus espaços", disse o presidente Marcelo Teixeira, que celebrou o acordo com abraço no promissor atacante.

O dirigente santista ainda teve uma longa conversa com familiares de Robinho Júnior - seu pai cumpre prisão, mas o jovem garante que está bem psicologicamente. "Juninho já tem a alegria do torcedor do passado, que vê nele também a esperança e renovação do presente e o futuro", afirmou Marcelo Teixeira.

O garoto não escondeu a alegria com o reconhecimento. "Estou bem demais. Graças a Deus, vivendo um sonho que está se tornando realidade. Desde pequenininho meu sonho sempre foi virar jogador. E a coisa mais feliz para mim foi estrear pelo Santos", comemorou. "É muito legal ter essa valorização, ver que meu trabalho está sendo reconhecido. Estou entrando muito bem nos jogos e espero continuar assim", completou o camisa 7.