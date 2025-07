Planejamento: Projeção de gasto com BPC cresce R$ 2,9 bi e chega a R$ 124,7 bi

A projeção de gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 2025 subiu R$ 2,9 bilhões entre o primeiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025 e o segundo documento, divulgado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento nesta terça, 22.

A estimativa do governo para as despesas com BPC passou de R$ 121,8 bilhões, no segundo bimestre, para R$ 124,7 bilhões, no terceiro.

O documento também destacou que a projeção de gastos com pessoal e encargos sociais caiu R$ 2 bilhões (de R$ 411,6 bi para R$ 409,7 bi) e para as despesas com subsídios, subvenções e Proagro recuou R$ 8 milhões (de R$ 31,9 bi para R$ 31,1 bi).