Minério e NY limitam queda do Ibovespa por incerteza com tarifas e temas internos como IOF

A valorização das commodities e das bolsas americanas é insuficiente para estimular alta do Ibovespa no início da sessão desta quinta-feira, 17. A agenda interna de indicadores é esvaziada, enquanto no exterior saíram dados dos EUA, como as vendas do varejo, reforçando que a economia está fortalecida.

Além disso, ficam no foco as incertezas com as tarifas impostas a produtos brasileiros pelos Estados Unidos e temas relacionados ao Brasil. Nesta manhã, o dólar ante o real sobe enquanto os juros futuros iam para o negativo.

"Os últimos dias têm sido mais voláteis na curva de juros e no dólar. Tem toda uma discussão de interferência de Trump Donald Trump, presidente dos EUA no Fed e isso tem gerado ruídos, embora saiba que o próprio presidente do Fed Jerome Powell tem uma certa blindagem, mas acaba gerando cautela", avalia Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management. Esses ruídos se somam às incertezas tarifárias, elevando a cautela nos mercados, completa.

No foco dos investidores está ainda a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de manter parte do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mas rejeitando o trecho que tratava da tributação das operações de risco sacado.

"O posicionamento do STF impacta o mercado de crédito ao trazer novas variáveis para operações que já vinham sendo ajustadas a um cenário de juros elevados", pontua Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X, em nota.

O mercado também digere a pesquisa da Genial/Quaest, mostrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou melhora nas intenções de voto para as eleições de 2026 e venceria todos os potenciais adversários no primeiro e no segundo turnos. Papéis de estatais são as que mais podem reagir ao avanço do petista.

Na quarta-feira, 16, os juros futuros e o dólar à vista subiram levemente com o receio de que esse cenário enfraqueça candidaturas de centro-direita em 2026, enquanto a popularidade de Lula cresce.

Também na quarta, um levantamento divulgado pelo mesmo instituto apontou que a reação do governo federal ao anúncio do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi positiva na avaliação de Lula.

Após sete sessões em queda, o Ibovespa fechou esta quarta em alta de 0,19%, aos 135.510,99 pontos.

Às 11h11 desta quinta, o Índice Bovespa caía 0,21%, aos 135.225,02 pontos, ante recuo de 0,37%, na mínima em 135.016,25 pontos, vindo de abertura de 135.515,23 pontos, praticamente a mesma marca da máxima (135.528,26 pontos, em alta de 0,01%).

Entre as blue chips, Petrobras caía entre 0,53% (PN) e 0,17% (ON). O minério de ferro fechou com valorização de 1,81% hoje em Dalian e o petróleo Brent avançava 0,03%.

No caso de grandes bancos, Unit de Santander e Itaú Unibanco subiam entre 0,18% e 0,97%. Já BB (-1,10%) e Bradesco recuavam em torno de 0,80%.