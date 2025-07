Cleber Xavier faz elogios e vê Neymar com dupla função no time do Santos

O Santos voltou a campo com vitória, na noite de quarta-feira, após a paralisação do Brasileirão causada pelo Mundial de Clubes. E contou com Neymar para resolver a complicada partida contra o líder Flamengo: 1 a 0, com gol do craque. Ao fim da partida, o técnico Cleber Xavier não poupou elogios ao jogador e projetou dupla função para o camisa 10 na sequência da temporada.

O treinador revelou que o meia-atacante poderá atuar tanto como um armador clássico, um típico camisa 10, quanto um atacante, o famoso "falso 9". "Vou usar o Neymar das duas maneiras", avisou Xavier, sem indicar quando optará por casa posição para as próximas rodadas do Brasileirão.

A dupla função será possível, segundo o técnico, devido ao crescimento físico de Neymar nas últimas semanas. "Primeiro, (queria) falar da qualidade dele que atingiu na parte física pela dedicação dele. Ele está cumprindo os trabalhos. A alegria que está liderando esse grupo de atletas, com o objetivo primeiramente de nos ajudar e depois retornar à seleção."

Para Cleber Xavier, o meia-atacante virou um "exemplo" de dedicação no elenco. "Ele é exemplo para os outros. Não foi só um jogo físico, sem a bola ele correu muito, ajudou muito", declarou o treinador, acostumado a trabalhar com o craque desde os tempos de seleção brasileira, quando era auxiliar técnico de Tite.

O Santos volta a campo no sábado para fazer um duelo paulista com o Mirassol, fora de casa. O técnico, contudo, evitou confirmar a presença de Neymar entre os titulares. "Vamos ter cuidado. Teremos uma sequência difícil, com sábado e quarta. Vamos ter que cuidar alguma situação. A definição do time vou fazer na sexta-feira."