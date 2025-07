Marcelo Lima ganha camiseta e pede autógrafo ao craque Neto

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), deixou de lado por alguns momentos as agendas políticas para dar deixar aflorar o corintiano, que não perdeu a oportunidade de ‘tietar’ o ídolo de seu time do coração, o craque Neto.

“Vou pedir licença para vocês, porque além de prefeito, também faço parte da nação corintiana, e não tinha como não pedir um autógrafo para esse ídolo da Fiel e do Brasil todo, seja no futebol ou na comunicação. Essa é pra enquadrar”, afirmou o prefeito.

Hoje o craque é comentarista esportivo na Band apresenta Os Donos da Bola. Neto permaneceu no Corinthians boa parte da carreira, vestindo a camisa 10 do clube e se tornando ídolo da torcida no início dos anos 90. Com seu jogo preciso de passes e personalidade forte, foi peça-chave no Brasileiro de 1990, quando o Corinthians venceu a final contra o São Paulo.

Após quase cinco anos e 114 gols pelo

Corinthians, sua passagem pelo clube chegou ao fim. No entanto, até hoje Neto é lembrado como um dos jogadores mais emblemáticos da história do clube.

Ao autografar uma camiseta do Timão que deu de presente a Marcelo Lima, Neto brincou: “Prefeito, se for na minha cidade você não paga o cinema com essa assinatura.”

O encontro entre o podemista e Neto ocorreu durante visita à Band, onde o prefeito esteve acompanhado do secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn.

O prefeito disse ao comentarista que torceu muito por ele enquanto jogava. “Nasci na periferia. Tenho até hoje a camiseta da Kalunga guardada”, afirmou.

