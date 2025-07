Quatro viagens baratas para aproveitar as férias com as crianças

Planejar as férias escolares sem estourar o orçamento é possível — e pode render memórias inesquecíveis em família. Para quem quer viajar na alta temporada sem gastar uma fortuna, o apresentador do Programa Aventureiros, Franklin David, separou quatro destinos pelo Brasil que combinam natureza, lazer e economia, perfeitos para quem vai embarcar com os pequenos.



Confira para onde ir:



1- Capitólio (MG): cânions, lagoas e diversão para todas as idades

Conhecida como o “Mar de Minas”, Capitólio é famosa por seus paredões rochosos e águas cristalinas. Dá para fazer passeios de lancha pelos cânions — alguns roteiros são mais curtos e cabem em qualquer bolso. “Capitólio é ideal para quem quer contato com a natureza e gastar pouco. E os passeios são super seguros para quem viaja com crianças”, explica Franklin.



2- Ilha Grande (RJ): praias paradisíacas e trilhas leves

Quer praia sem ir para muito longe? Ilha Grande é opção certeira para famílias. Lá é possível se hospedar em pousadas simples ou campings perto do mar, além de explorar trilhas e prainhas sem gastar nada. “É um destino com ótimo custo-benefício. Muitas trilhas são leves e as praias calmas, ótimas para quem leva filhos pequenos”, recomenda o apresentador.



3- Chapada dos Veadeiros (GO): aventura, cachoeiras e camping

Para quem quer fugir do litoral, a Chapada dos Veadeiros é cheia de cachoeiras, piscinas naturais e trilhas de todos os níveis de dificuldade — algumas ideais para fazer com as crianças. “É um dos meus destinos preferidos. A energia do lugar é única, as diárias em campings ou pousadas são acessíveis e a família toda se diverte”, diz Franklin.



4- João Pessoa (PB): praias lindas e custo baixo no Nordeste

A capital paraibana é um dos destinos mais econômicos do Nordeste, sem abrir mão de praias belíssimas e boa infraestrutura. Dá para comer bem sem gastar muito e encontrar hospedagens familiares perto da praia. “João Pessoa é perfeita para quem quer conhecer o Nordeste sem susto na fatura do cartão. As praias são tranquilas e tem opção para todas as idades”, destaca Franklin.



Dica extra: Reserve hospedagem com antecedência e procure passeios gratuitos ou comunitários — é uma forma de economizar e conhecer de perto as belezas de cada lugar.