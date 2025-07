Turistas lotam Diamantina para ouvir a mágica Vesperata; conheça a tradição

Em Diamantina, no coração do Vale do Jequitinhonha (MG), a música toma conta das noites de inverno de um jeito único: em vez de serenatas à porta, o público fica na rua e os músicos tomam as sacadas dos casarões coloniais. É a Vesperata, espetáculo que mistura história, cultura e o charme das ruas de pedra iluminadas.



LEIA MAIS: Guia de viagem segura para mulheres será lançado pelo MTur e Unesco

A cada edição, dezenas de músicos, regidos por maestros, ocupam janelas e varandas da famosa Rua da Quitanda. Lá de cima, sopros, cordas e percussões ecoam pelo centro histórico, criando uma atmosfera que transporta moradores e turistas direto para o século XVIII — só que com um toque contemporâneo.



“É de tirar o fôlego. Tudo combina: a arquitetura, a música, o céu aberto. A Vesperata é uma serenata invertida que mostra o que Diamantina tem de mais belo”, destaca o prefeito Geferson Giordani Burgarelli.



A tradição nasceu nos anos 1990, quando um grupo de amigos decidiu homenagear os músicos locais. Hoje, virou atração imperdível para quem visita a cidade em busca de cultura, lazer e bem-estar. Famílias, casais e grupos de amigos se espalham pelas mesas das ruas vizinhas, aproveitando cada acorde sob o céu estrelado.



LEIA MAIS: Terreiros de candomblé de São Bernardo são destaque em guia turístico do Estado

Neste ano, a Vesperata já tem datas confirmadas: em julho, as apresentações serão sempre aos sábados — dias 5, 12 e 19 de julho de 2025.



Para quem procura um destino onde história, música e hospitalidade mineira se encontram, Diamantina é a pedida certa — e a Vesperata, o momento perfeito para viver tudo isso.