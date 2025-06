Guia de viagem segura para mulheres será lançado pelo MTur e Unesco

Mulheres que viajam sozinhas ou trabalham no setor de turismo devem ganhar, em breve, materiais de apoio voltados especificamente para suas necessidades. O MTur (Ministério do Turismo) anunciou, em parceria com a Unesco, a criação de dois guias inéditos com foco em segurança, direitos e dicas práticas para mulheres que querem explorar o Brasil com mais confiança.

Para elaborar os materiais, foi lançado o edital 914BRZ4024 - EDITAL Nº02/2025, que prevê a contratação de um(a) consultor(a) individual. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho, exclusivamente pela plataforma Roster, da Unesco.

Para participar, é preciso ter ensino superior completo em Ciências Humanas ou Sociais, em instituição reconhecida pelo MEC, além de experiência mínima de 3 anos em projetos de conteúdo voltados a gênero, turismo ou direitos humanos. O processo também considera como diferencial a titulação de mestrado ou doutorado em áreas relacionadas.

Além dos guias, o governo federal também mantém ações para apoiar viajantes solo. Um exemplo é a parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que garante 15% de desconto em diárias de hospedagem para mulheres que viajam sozinhas. O benefício vale até março de 2026, inclusive em feriados, mediante disponibilidade dos hotéis participantes.



Segundo o MTur, a proposta é ampliar a rede de apoio à mulher no turismo, não apenas como turista, mas também como empreendedora. Por meio do Novo Fungetur, mães empreendedoras podem ter acesso a condições especiais de crédito para investir em negócios ligados ao setor.



O edital com todos os requisitos para participar da seleção pode ser consultado na plataforma oficial da Unesco.