Campeão e MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander renova com o Thunder por R$ 1,5 bilhão

Destaque da última temporada da NBA, Shai Gilgeous-Alexander acertou a renovação de contrato com o Oklahoma City Thunder até 2031. O atleta foi o MVP, o jogador mais valioso, da temporada regular e das finais da última edição do campeonato, finalizado no mês passado. O Thunder ficou com o título.

De acordo com o canal ESPN, o jogador irá ganhar US$ 285 milhões com o novo acordo (cerca de R$ 1,5 bilhão, pela cotação atual). Será o maior salário anual para um jogador na história da NBA.

O atleta começou a defender a franquia no ano de 2019. Desde então, Gilgeous-Alexander já assinou duas extensões de contrato com a equipe. O novo vínculo entrará em vigor a partir da temporada 2027-2028.

Na última edição da NBA, Gilgeous-Alexander teve médias de 32,7 pontos, cinco rebotes e 6,4 assistências. Ao ser eleito MVP da temporada regular e das finais no mesmo ano, ele passou a integrar uma seleta lista composta por astros como Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar e Willis Reed.

Além de Shai Gilgeous-Alexander, apenas outros três jogadores foram cestinhas, MVPs e campeões em uma mesma temporada da NBA. São eles: Michael Jordan, Shaquille O'Neal e Kareem Abdul-Jabbar.

O Oklahoma City Thunder conquistou o troféu da NBA ao derrotar o Indiana Pacers no sétimo jogo da grande decisão. Foi o segundo título da história da franquia, campeã em 1979 com o nome de Seattle SuperSonics.