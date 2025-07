Emenda reforça cuidado com pets em Diadema

Diadema acaba de ganhar reforço para a causa animal. O deputado federal Delegado Bruno Lima (Progressitas), em visita ao prefeito Taka Yamauchi (MDB), ontem, anunciou o envio de emenda no valor de R$ 2,5 milhões, verba que será destinada exclusivamente à ampliação das políticas públicas voltadas ao bem-estar dos pets no município. A verba fortalecerá o programa municipal SOS PET, que integra o plano de governo de Taka Yamauchi e tem como objetivo oferecer cuidado integral e gratuito aos animais da cidade. “Queremos garantir que todos os animais de Diadema tenham acesso ao cuidado adequado e vivam com dignidade e isso só é possível com políticas públicas bem estruturadas e parcerias como esta”, disse.

BASTIDORES

Experiência

O pioneirismo de Ribeirão Pires em abrir a primeira clínica de cannabis medicinal do Brasil rendeu ao prefeito Guto Volpi (PL-foto) a visita do colega chefe do Executivo de Cubatão, César Nascimento (PSD). A agenda ocorreu nesta segunda-feira (30) à tarde no gabinete do liberal. “Exemplo de como a saúde pública pode evoluir com responsabilidade, cuidado e troca de experiências”, disse Guto. A comitiva do município da Baixada Santista foi recepcionada pelo vice-prefeito ribeirão-pirense, Rubão Fernandes (Republicanos).

Última sessão do semestre

No apagar das luzes de junho, a Câmara de Rio Grande da Serra realizou sessão extraordinária para aprovar nesta segunda-feira (30), de forma definitiva, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2026, que prevê orçamento de quase R$ 185,8 milhões. Agora a proposta parte para a sanção do prefeito Akira Auriani (PSB), que foca na montagem do PPA (Plano Plurianual) e em seguida na LOA (Lei Orçamentária Anual), que terá como base a mesma LDO avalizada pelos vereadores.

Recessos dos vereadores

Com o desfecho semestral em Rio Grande da Serra, a partir desta terça-feira (01), seis das sete Câmaras entram em recesso parlamentar durante o próximo mês, com exceção de Diadema. A Casa, que se orgulha por ter “a menor parada” de trabalhos legislativos do país no meio do ano, terá mais três sessões ordinárias julho, nos dias 3, 10 e 17, a partir das 14h. Depois da última data, os parlamentares entram em recesso por 15 dias e voltam dia 7 de agosto.

‘Candidato da cidade’

Em vídeo sobre obras de recapeamento em Diadema, o vereador Josa Queiroz (PT) deu uma indireta sobre uma possível pretensão para as eleições de 2026. Será? No encerramento da publicação, o petista agradeceu ao governo federal e aos deputados federais pelos recursos enviados ao município, e encerrou o vídeo com a frase: “E vamos aproveitar também para, no ano que vem, votar direito e eleger um deputado estadual de nossa cidade”. Onde há fumaça, há fogo.

Comemorando 35 anos do ECA

São Bernardo recebe nesta terça-feira (01) evento em comemoração aos 35 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A agenda, realizada no Teatro Cacilda Becker, localizado no Paço Municipal, terá início às 8h, com Café de Boas Vindas e deve contar com a presença do prefeito Marcelo Lima (Podemos), do presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), dentre outras autoridades. O evento é realização conjunta da Escola da Cidadania, dos conselhos tutelares de São Bernardo e do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) do município. A atividade tem como tema Os Desafios e Avanços dos 35 Anos do ECA no Fortalecimento da Rede de Proteção.