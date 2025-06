Abel comanda treino com reservas e começa a montar o Palmeiras para duelo com o Chelsea

O Palmeiras fez o primeiro treino em sua nova base, a cidade da Filadélfia, de olho na partida contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A atividade desta segunda-feira, 30, no Novacare Complex, CT do Philadelphia Eagles, só contou com reservas em campo, além de Weverton, que treinou junto dos outros goleiros Marcelo Lomba e Mateus.

Estiveram em campo 10 atletas: Micael, Benedetti, Naves, Marcos Rocha, Vanderlan, Lucas Evangelista, Raphael Veiga, Felipe Anderson, Flaco López e Thalys. Apenas Micael, entre todos, jogou contra o Botafogo. Os jogadores titulares ou que entraram no decorrer da partida fizeram trabalhos na academia.

Os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira comandaram o treinamento e orientaram os atletas enquanto o técnico Abel Ferreira conversava com seu outro auxiliar, Tiago Costa. A imprensa teve acesso à atividade apenas por 15 minutos. Choveu fraco e foi possível notar alguns trovões enquanto os atletas treinavam.

Abel pensa como ajustar a sua defesa. Ele não terá três dos quatro titulares na linha defensiva: Murilo, machucado, e Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos. Micael, Naves e Benedetti disputam uma vaga para ver quem será o parceiro de Bruno Fuchs. Na lateral, o único reserva de Piquerez é Vanderlan. Mas existe a possibilidade de o treinador fazer algum improviso.

O elenco faz mais três treinamentos antes do confronto com o Chelsea, marcado para sexta-feira às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.