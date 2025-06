Produção de carros no Reino Unido tomba em maio com incerteza tarifária e mudanças de modelos

A produção de carros no Reino Unido tombou em maio, afetada pelos efeitos das tarifas dos EUA e mudanças de modelos, segundo a entidade britânica do setor. A manufatura também foi prejudicada pela contínua reestruturação nas fábricas, que estão se reequipando para produzirem veículos elétricos.

A SMMT, com é conhecida a organização britânica de montadoras, informou que 49.810 veículos saíram das linhas de produção em maio, representando queda de 33% em comparação às 74.150 unidades produzidas em igual mês do ano passado.

Maio marcou o quinto mês consecutivo de quedas, com a produção recuando a níveis que não se viam desde 1949, excluindo-se o período de lockdowns motivados pela pandemia de covid-19 em 2020, de acordo com a SMMT.

Apenas a produção de carros de passeio caiu 31,5%, enquanto a de veículos comerciais recuou 54% na comparação anual.

Dos carros fabricados no mês, 11.498 foram destinados ao mercado interno, com declínio anual de 40%, enquanto 38.312 unidades foram exportadas, volume 30% menor, detalhou a SMMT.

"Embora 2025 tenha se mostrado um ano incrivelmente desafiador para a produção automotiva do Reino Unido, há o início de algum otimismo para o futuro", disse o diretor executivo da SMMT, Mike Hawes.

"Os acordos comerciais confirmados com mercados cruciais, especialmente os EUA, e uma relação mais positiva com a União Europeia, bem como estratégias governamentais sobre indústria e comércio que reconhecem o papel crítico que o setor desempenha no impulso ao crescimento econômico, devem ajudar na recuperação," acrescentou Hawes. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.