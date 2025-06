Por 353 votos a 102, Câmara aprova requerimento de encerramento de discussão do PDL do IOF

A Câmara dos Deputados encerrou na noite desta quarta-feira, 25, a fase de discussão sobre o projeto de decreto legislativo que visa a derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) proposto pelo governo Lula. Foram 353 deputados votando a favor do requerimento de encerramento da discussão, apresentado pelo União Brasil, enquanto 102 foram contra. A sessão segue mais próxima da votação.

Em meio à orientação sobre o requerimento, o líder do União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), saiu em defesa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), "convocou sessão desde a semana passada" sobre o tema, que "foi discutido por duas reuniões" no colégio de líderes. "Aqui ninguém se esconde. Estamos aqui para votar", indicou Pedro Lucas. Não havia data para que a Câmara analisasse o PDL. O tema foi colocado em pauta por Motta na noite desta quarta-feira, 24, e anunciado no X às 23h55.