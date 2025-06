Micron Technology surpreende com lucro de US$ 2,18 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Micron Technology divulgou nesta quarta-feira, 25, resultados muito acima das expectativas para o terceiro trimestre fiscal, encerrado em 29 de maio. O lucro ajustado foi de US$ 2,18 bilhões, equivalente a US$ 1,91 por ação, bem acima da estimativa consensual de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,60, e superior aos US$ 0,62 registrados no mesmo período do ano passado.

A receita da companhia alcançou US$ 9,30 bilhões no trimestre, novo recorde histórico, e veio acima da projeção da FactSet de US$ 8,86 bilhões. O valor representa um crescimento de 37% na comparação anual.

A Micron projeta uma aceleração dos resultados no quarto trimestre fiscal de 2025, com receita estimada em US$ 10,7 bilhões, com margem de US$ 300 milhões para mais ou para menos, conforme projeção divulgada nesta quarta-feira.

Segundo a companhia, o lucro por ação ajustado deve atingir US$ 2,50, com variação positiva ou negativa de US$ 0,15, acima dos US$ 1,91 registrados no terceiro trimestre.

O CEO, Sanjay Mehrotra, destacou que o desempenho da Micron será impulsionado por investimentos em tecnologia e pela forte demanda por memória orientada por inteligência artificial (IA).

Às 17h35 (de Brasília), a Micron subia 3,76% no after hours de Nova York.