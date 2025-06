Frágil trégua se mantém após fúria de Trump com violações

O frágil cessar-fogo entre Israel e Irã parecia se manter nesta terça, 24, após horas de incerteza sobre o futuro do acordo anunciado na segunda-feira, 23, por Donald Trump. Depois de uma troca de disparos entre os dois países, um furioso presidente americano interveio para que suspendessem o fogo cruzado.

Trump reservou sua maior ira a Israel - pela escala da retaliação planejada pelo país, mas também pelo número de bombas que seus aviões lançaram entre a aprovação do cessar-fogo e sua entrada em vigor, algumas horas depois. Em Teerã, moradores relataram a noite mais pesada de bombardeios desde o início da guerra, no dia 13.

Após um telefonema do americano, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, aceitou respeitar a trégua e anunciou que seu foco voltaria a ser o confronto com o Hamas e a recuperação dos reféns na Faixa de Gaza.

Do lado iraniano, o presidente Masud Pezeshkian saudou "o fim de uma guerra de 12 dias que foi imposta ao povo iraniano". Mais tarde, ele afirmou, em uma conversa com o líder dos Emirados Árabes, que seu país estava pronto para "resolver questões na mesa de negociações e dentro das estruturas internacionais". A declaração sugere que o Irã, apesar dos fracassos diplomáticos anteriores e dos ataques às suas instalações, está disposto a se envolver em negociações sobre seu programa nuclear.

Acusações

Ambos os lados acusaram o outro de violar o cessar-fogo. Segundo informações do exército israelense, jatos do país realizaram um pequeno ataque contra um radar iraniano ao norte de Teerã, recuando de uma ameaça de uma resposta enérgica aos mísseis lançados pelo Irã durante a madrugada, que mataram quatro pessoas na cidade de Bersheva, em Israel.

A caminho da cúpula da Otan, em Haia, Trump disse ter pedido a Netanyahu para trazer de volta as aeronaves israelenses, que estavam prestes a atacar. "Não estou feliz com Israel", disse Trump, acrescentando que ficaria "realmente infeliz" se o país atacasse o Irã em retaliação por aquilo que o presidente descreveu como "um foguete que não atingiu o alvo".

A renovação das hostilidades colocou em dúvida o cessar-fogo. Israel prometeu responder com força, mas suspendeu sua ofensiva no último minuto, depois que Netanyahu conversou com Trump, segundo o portal americano Axios.

Mesmo com Irã e Israel oferecendo versões concorrentes sobre o momento dos ataques após o anúncio do cessar-fogo, as explicações e os comentários ao longo do dia sugeriram que os dois lados tinham a intenção de manter a trégua.

Reabertura

O espaço aéreo iraniano foi parcialmente reaberto, de acordo com a empresa de monitoramento de aviação FlightRadar24. O iraquiano também. O exército de Israel afirmou que estava retirando as restrições de emergência, impostas durante a guerra, que fecharam escolas e locais de trabalho. A autoridade de Aviação Civil de Israel anunciou que o Aeroporto Ben Gurion, nos arredores de Tel-Aviv, retomaria suas operações. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.