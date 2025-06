UE diz que não abdicará do poder de tomar decisão em acordo comercial com EUA

A União Europeia não abrirá mão do direito de definir suas próprias regras em troca de um acordo comercial com os Estados Unidos, disse uma alta autoridade.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que lidera o órgão executivo do bloco, fez os comentários após o The Wall Street Journal noticiar na semana passada que o escritório do Representante Comercial dos EUA havia divulgado um rascunho de "acordo sobre comércio recíproco" estabelecendo possíveis concessões da UE a uma série de questões políticas.

Questionada se o bloco estava preparado para assinar um acordo que incluísse mudanças nas regulamentações existentes, von der Leyen disse que certos tópicos são "absolutamente intocáveis".

Ela disse que os dois lados discutem linhas tarifárias, barreiras não tarifárias, como padrões e normas, e compras que a UE possa fazer. Mas caso o processo de tomada de decisão soberana na União Europeia e seus estados-membros seja afetado, a negociação terá ido longe demais, disse.