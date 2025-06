Taxas de juros têm alta modesta com virada dos Treasuries e dólar com avanço mais fraco

Os juros futuros operam perto da estabilidade, com viés de alta, em linha com o dólar ante o real, e conforme os rendimentos dos Treasuries viraram e passaram a cair por volta das 9h20 desta segunda-feira, 23, com investidores atentos aos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. A moeda americana também perde força no exterior. Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 tinha mínima de 14,955%, de 14,958% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,295%, de 14,279%, e o para janeiro de 2029 estava em 13,420%, de 13,408% no ajuste de sexta-feira, dia 20.