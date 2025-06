Trânsito trava na chegada a SP pela Anchieta e Imigrantes

A manhã desta terça-feira (17) começou com trechos de lentidão nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes, principalmente no sentido São Paulo. Segundo boletim das 8h47 divulgado pela Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego é lento devido ao excesso de veículos nos seguintes pontos:



Anchieta (SP-150):



- do km 13 ao 10 e do km 20 ao 17, ambos no sentido capital;



- e do km 63 ao 65, no sentido litoral.



Imigrantes (SP-160):



- do km 18 ao 14, também no sentido São Paulo.



Nos demais trechos das duas vias, bem como nas rodovias Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá e nas interligações Planalto e Baixada, o tráfego flui normalmente em ambos os sentidos.



As marginais da Anchieta — tanto a direita quanto a esquerda — também operam sem retenções.



A Ecovias recomenda atenção redobrada aos motoristas que trafegam em direção à capital, onde há maior concentração de veículos nesta manhã.