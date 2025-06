Veja o obituário do Grande ABC deste dia 23 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Mauro Dalla Pria, 95. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Duram Garcia, 90. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rita Ferreira de Oliveira, 90. Natural de Cruz (Ceará). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

Rosária Jeronymo, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Paula Bense, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Santana Oliveira Motta, 88. Natural de Rincão (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Memorial Planalto.

José Wilson Rissi, 82. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio do Nascimento, 78. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Sônia Regina Ferrante, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Inês Mutaf, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Leandro da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Martins Junior, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Márcia Cristina dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Atendente de telemarketing. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávia Salaro de Carvalho Borges, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Professora. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iara Maria dos Santos, 30. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Agricultora. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo da Costa, 20. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Estudante. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Salera Sortili, 87. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Joana de Arruda Barbosa, 79. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Domires Benício de Souza, 74. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

José Hélio Mendes, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Ione Gorete Monteiro, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 18. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Sueli Marisa Fulep da Luz, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Mathilde Rosa Delpezzo, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 18, em Diadema. Cemitério São Pedro. Vila Alpina.

Leonina Luiza Cornélia, 85. Natural de Inhumas (Goiás). Residia no bairro Nova Campos Jordão, em Santa Branca (SP). Dia 18, em Diadema. Cemitério Municipal de Santa Branca.

Terezinha Barcelos da Silva, 85. Natural de Alvinópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

João Alves Cardoso, 76. Natural de Cana Brava (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleonice Godoi Duarte, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Glória Sila, 74. Natural de Mogeiro (Paraíba). Residia na Cidade Júlia. Dia 18. Vale da Paz.

Marcos Antonio Carlos Monteiro, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Analice Ribeiro de Almeida, 69. Natural de São José do Jacuípe (Bahia). Residia na Cidade Nova Heliópolis. Dia 18, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Francisco de Assis Oliveira, 61. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Evaldo Custódio de Melo, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

José Inácio da Silva, 57. Natural do Cabo (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Ronaldo dos Santos, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Peter Hellmich, 85. Natural da Alemanha. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

José Filomeno Quervino, 86. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Marli da Cunha Maziero, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Edson Tadeu Rossi, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.