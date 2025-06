Novos pacotes da MSC oferecem excursão nas paradas do navio

A temporada de cruzeiros 2025/2026 da MSC na América do Sul terá uma novidade nos pacotes oferecidos ao público brasileiro: a inclusão de excursões terrestres selecionadas nas tarifas de embarques específicos. A medida vale para roteiros a partir de seis noites e busca integrar experiências em terra à viagem marítima, com descontos em relação ao preço padrão das excursões.



Batizada de “Super Cashback com Excursão”, a modalidade está disponível nos navios MSC Seaview, MSC Preziosa e MSC Armonia. Em cada itinerário, a companhia selecionou previamente uma excursão em uma das cidades visitadas, já inclusa no valor do cruzeiro. Além disso, a tarifa oferece crédito em reais para uso a bordo, convertido em dólar ou euro conforme a moeda do navio.



No MSC Seaview, que tem roteiros de sete noites com embarques em Santos, Salvador ou Maceió, os passageiros poderão participar de um city tour por Salvador, com visitas a pontos como o Farol da Barra, a Igreja do Bonfim e o Mercado Modelo.



Já no MSC Preziosa, a excursão programada é em Buenos Aires, com passeio por marcos como o bairro de La Boca, a Plaza de Mayo e a Avenida 9 de Julio, encerrando com um espetáculo de tango. O navio parte de Santos ou Balneário Camboriú, com escalas também em Punta del Este.



O MSC Armonia, que tem embarques no Rio de Janeiro e Maceió, inclui no pacote a mesma excursão por Salvador oferecida no Seaview, passando por atrações históricas e culturais da capital baiana.



A promoção é válida para reservas em cabines com varanda ou suítes. Além da excursão, o pacote oferece créditos a bordo: até R$ 1.000 em roteiros de sete noites ou mais e até R$ 500 para cruzeiros entre três e seis noites. As tarifas são comercializadas em reais e podem ser parceladas em até 12 vezes.