Feira em Mauá viabiliza adoção de 11 animais resgatados

Onze animais — sete gatos e quatro cães — foram adotados durante o evento realizado no último sábado (14) no estacionamento do Mauá Plaza Shopping. A ação, que chegou à sua 40ª edição, é promovida pela Prefeitura de Mauá por meio da Secretaria de Meio Ambiente e, neste ano, passou a contar com o reforço do Instituto Penta.



A parceria teve estreia positiva: dezenas de pessoas visitaram a feira, em busca de um novo companheiro. A equipe técnica da prefeitura orientou os interessados sobre adoção responsável, incluindo as necessidades básicas de cada animal, cuidados com saúde e adaptação ao novo lar.



Todos os bichos disponibilizados estavam vacinados, microchipados e passaram por avaliação veterinária. Os maiores de seis meses já foram entregues castrados, enquanto os filhotes saíram com o procedimento agendado.



Desde o início do programa, em 2021, mais de 400 animais resgatados já foram adotados. Com a entrada do Instituto Penta, a expectativa é ampliar o alcance das ações e aumentar o número de adoções em futuras edições.



Quem não conseguiu participar do evento ainda pode adotar um animal diretamente no Centro de Proteção Animal Adoções, localizado na Rua das Camélias, 248, bairro Sertãozinho. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. A adoção é gratuita e exige documento com foto, comprovante de residência e entrevista presencial. É necessário ter mais de 18 anos.