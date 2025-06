CRB quebra sequência do líder Goiás, bate o rival e se mantém invicto como mandante na Série B

O CRB conseguiu encerrar a sequência invicta do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time alagoano recebeu o líder no estádop Rei Pelé, em Maceió, e venceu o duelo por 2 a 0, com gols de Thiaguinho e Giovanni. A partida foi válida pela 12ª rodada da competição.

Com o resultado, o CRB se reabilita, já que vinha de derrota para o Avaí, fora de casa, por 1 a 0. Dentro de casa, porém, segue invicto, com cinco vitórias e um empate. A vitória deixa a equipe com 21 pontos na competição.

Já o Goiás voltou a ser derrotado após sete jogos na Série B, em que conquistou seis vitórias e um empate. Com 26 pontos, o conjunto verde seguirá na liderança nesta rodada, mas pode perder vantagem importante.

Os 30 minutos iniciais foram de poucas chances para os dois lados, mas depois esquentou com tentativas do CRB. Após cruzamento rasteiro na pequena área, Mikael deu carrinho na tentativa de completar, mas Tadeu evitou com um leve desvio. Em seguida, Mikael recebeu fora da área, girou e bateu rápido, mas para fora.

Até que aos 33 minutos, o time alagoano conseguiu fazer 1 a 0. Mikael ficou com a bola dentro da área após cruzamento, girou e finalizou, mas a defesa fez o corte. Na sobra, Thiaguinho bateu firme e contou com desvio em Titi para acertar o ângulo. Ainda deu tenmpo de outra chegada do CRB, em chute de Gegê, que saiu por cima. No minuto final, Welliton finalmente respondeu para o Goiás, com chute rasteiro defendido por Matheus Albino.

Na volta para o segundo tempo, o CRB teve grande chance quando Danielzinho deu lindo passe para Mikael, que finalizou bem, mas Tadeu abafou o lance e evitou o gol. O Goiás respondeu na sequência, com dois chutes de Juninho: o primeiro explodiu na marcação e o segundo saiu por cima.

O time goiano seguiu buscando o empate e quase marcou com Anselmo Ramon. Ele cabeceou bonito, para o chão, mas viu Matheus Albino fazer um milagre com os pés. Em outro lance, Esli García recebeu na área e chutou para fora.

O CRB passou a ter mais tranquilidade quando ampliou o marcador aos 31 minutos. Após passe errado na defesa, William Pottker ficou com a bola e disparou em velocidade na lateral-direita. Perto da área, ele tocou para Giovanni, que deu uma linda cavadinha para vencer Tadeu. Com a vantagem, o CRB conseguiu controlar bem o jogo para confirmar a vitória.

Na 13ª rodada, o primeiro a voltar a campo é o CRB, que visita a Ferroviária no domingo, às 20h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O Goiás joga na segunda-feira seguinte (23), às 21h, ao receber o Athletic-MG no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 GOIÁS

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Fernando Henrique) e Danielzinho (Giovanni); Douglas Baggio (Dadá Belmonte), Mikael (William Pottker) e Thiaguinho (Hayner). Técnico: Eduardo Barroca.

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Baldória, Titi e Lucas Lovat; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava (Benítez); Welliton (Esli García), Anselmo Ramon (Jajá) e Pedrinho (Arthur Caíke). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Thiaguinho, aos 33 minutos do primeiro tempo. Giovanni, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Albino e Danielzinho (CRB). Willean Lepo e Lucas Lovat (Goiás).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes Nascimento Filho (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).