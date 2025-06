Signos: veja horóscopo deste domingo (15) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo, dia 15 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Atenção à saúde hoje, Sagitário! Faça escolhas saudáveis para o seu corpo, principalmente se você tem exagerado um pouco. Apesar de alguns obstáculos amorosos, sua habilidade de comunicação está a seu favor. Use-a para esclarecer desentendimentos e fazer as pazes!

Cor: AZUL

Palpite: 03, 27, 30

Domingo tenso, Capricornianos! Evitem discussões, especialmente na vida amorosa - ciúme e interferência familiar podem surgir, então respirem fundo! Mas não se preocupem, tudo se ajeita. Plus: sua vida financeira está sob a proteção da Lua. Mantenha a calma!

Cor: AMARELO

Palpite: 19, 18, 54

Energias tensas hoje podem trazer problemas antigos à tona. Mantenha a calma, logo tudo se resolve! Cuidado extra com a saúde é necessário. Mas mantenha o ânimo, a Lua em seu signo envia uma dose de confiança para resolver conflitos e se destacar no amor.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 31, 33, 24

Prepare-se para um domingo com desafios! Vai precisar de paciência e cautela para evitar conflitos. Cuide do seu amor sem exagerar no ciúme e mantenha atenção às finanças. O maior conselho para hoje: descanse e recarregue as energias para começar a nova semana da melhor forma!

Cor: MAGENTA

Palpite: 34, 46, 09