Veja horóscopo desta domingo (15) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste domingo, dia 15 de junho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Domingo com energia para compras, mas cuidado para não exagerar e sofrer prejuízos, Áries. Controle a carteira no início do dia, o astral melhora com o tempo. Deixe a curiosidade liderar, curta os amigos e descanse. Atenção às relações amorosas para evitar conflitos por ciúmes!

Cor: VIOLETA

Palpite: 22, 31, 23

Domingo pede paciência, Touro. Evite discussões e diferenças pessoais com a família. A tarde permite relaxar, mas cuidado com mal-entendidos. Escolha sabiamente suas palavras. Para paz no amor, deixe o passado para trás e concentre-se no futuro da relação. Mantenha a calma e aproveite seu dia!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 41, 33, 23

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (15)



Signos: veja horóscopo deste domingo (15) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Domingo nem tão perfeito, mas nada que não possa ser superado. Atenção com fofocas e mal-entendidos, não misture finanças e amizade. Aproveite a viagem ou passeio, mas com cautela na paquera. Valorize o que você e seu amor têm em comum.

Cor: VERDE

Palpite: 44, 42, 24

Domingo de atenção redobrada! Os astros sinalizam potenciais climões entre amigos e riscos financeiros. Então, pense duas vezes antes de emprestar dinheiro. Ouça seu sexto sentido para manter a paz. Nos assuntos do coração, a paixão está no ar pra animar o seu amor ou conquistas.

Cor: PRETO

Palpite: 31, 40, 14