Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (15)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo, dia 15 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Domingo tenso, mas mantenha a calma! Evite as pessoas difíceis de lidar e planeje extra para suas viagens. As coisas melhorarão à noite com vibes positivas. Sonhando com um novo amor? Vá com calma nas exigências. Em um relacionamento? Não deixe as críticas abalarem você.

Cor: CINZA

Palpite: 38, 36, 02

Domingo de altos e baixos! Esteja em alerta para imprevistos ou surpresas, principalmente em viagens. Mantenha a calma com os amigos.Enfrente! Logo tudo melhora e você pode usar a praticidade para resolver problemas. Amor? Hoje talvez falte energia para isso. Vai devagar!

Cor: CREME

Palpite: 60, 32, 44

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta domingo (15) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo deste domingo (15) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Domingo agitado, Libra! Cuidado com possíveis atritos com amigos e amados. Respire fundo antes de tomar decisões. A Lua brilha a seu favor, trazendo sorte extra para resolver conflitos. Vai melhorar! E o melhor, o charme vai estar em alta, preparado para encantar um novo crush ou seduzir o(a) parceiro(a)!

Cor: LILÁS

Palpite: 58, 49, 04

Tenha paciência ao lidar com atritos nos relacionamentos hoje. Seu lar pode ser um porto seguro, se as críticas forem deixadas de lado. Cuide da sua saúde e evite excessos. Uma antiga paixão ou grandes expectativas podem causar insegurança, por isso, mantenha a calma.

Cor: VERDE

Palpite: 14, 33, 24