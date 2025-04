Localização de fone de ouvido ajuda polícia a encontrar envolvido em roubo a residência

Um homem, de 28 anos, foi preso no sábado (26) na região da Vila Capela, zona sul da Capital, suspeito de ter participado de um roubo a residência. O crime aconteceu na sexta-feira (25), no bairro Jardim Paulista, zona oeste. Na ocasião, a quadrilha levou dinheiro e diversos pertences das vítimas, incluindo um fone de ouvido, item que indicou a localização do preso.

Logo após o crime, uma equipe do GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), divisão especializada da Polícia Civil encontrou o carro da família abandonado em uma via. Ao contatar as vítimas, os policiais se colocaram à disposição para caso elas soubessem de qualquer pista que pudesse ajudar na prisão dos envolvidos.

No sábado, o dono da residência revelou ao delegado do GARRA que tinha conseguido a localização em tempo real do fone de ouvido roubado pela quadrilha na data da ocorrência.

As equipes prontamente checaram toda a rota feita pelo criminoso, que passou por Diadema, pelo centro da Capital e, depois, chegou à zona sul. Os policiais foram ao endereço indicado e encontraram algumas pessoas, sendo necessário abordar cada uma, até acharem o aparelho no bolso de um homem.

Ele foi cientificado sobre o motivo da abordagem e, inicialmente, negou participação no crime. No entanto, os policiais mostraram as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação criminosa na casa, sendo que aparecia um homem com as mesmas características dele, momento em que o suspeito confessou ter participado do assalto.

As equipes ainda foram até a residência do homem, onde encontraram R$ 9,8 mil em espécie, um escapulário, uma pulseira e uma blusa utilizada no crime.

O suspeito foi conduzido até a 3ª Delegacia Seccional, onde uma das vítimas o reconheceu como participante do roubo. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em temporária, que foi deferida pela Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os demais envolvimentos no crime.