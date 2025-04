A Várzea campeã. Zelito e São João Clímaco. São José, do xadrez ao futebol. A Praça Alan Kardec.

FUTEBOL - 1

Centenário da Várzea (Memória, 31 de março). Quando saiu a Memória abordando a sensacional pesquisa do historiador Rubinho de Freitas sobre o futebol de várzea da vizinha São João Clímaco, tomei conhecimento que o pai da diretora Adriana Vergueiro Costa Fogaça da Escola Estadual Melvin Jones (onde trabalho como professor de educação física) foi um grande jogador de futebol amador da região nas décadas de 1950 até 1990.

José da Costa Neto (1938-2009), conhecido como Zelito, natural de Nova Aliança (São José do Rio Preto) mudou-se junto com seus pais e irmãos para o bairro de São João Clímaco, na Rua Floresta Club, em meados da década de 1950.

Profissional da área administrativa, atuou com seus dois irmãos, Thomaz e João Luiz (‘Miséria’), pelos times de várzea do bairro nas décadas de 1950 até 1980, encerrando sua participação como jogador no início dos anos 1990.

Zelito defendeu as equipes do Copa Rio, Flor de São João Clímaco, Floresta, Altheres, Milionários (onde também foi cofundador) e Clube Atlético Ypiranga.

Apesar de destro, atuava sempre pela lateral esquerda. Era especialista em cobrar faltas e pênaltis. São-paulino de coração. (Informações passadas pelo seu filho Ale, que também joga futebol no campo do Flor da Vila Arapuá).

Renato Donisete

Com informações de Ale, filho de Zelito e que também joga futebol no campo do Flor da Vila Arapua

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar; divulgação: Renato Donisete

CRAQUES. Zelito (no círculo, com o time do CAI – Clube Atlético Ipiranga). Em pé seu irmão Thomaz, o terceiro da esquerda para a direita: no destaque, Zelito defendendo a camisa do Milionários

FUTEBOL - 2

Legal abrir espaço na coluna para falar dos clubes de várzea do Ipiranga, que têm tudo a ver com o Grande ABC, em particular São Caetano e São Bernardo.

Interessante (e afetiva, para mim) a citação ao CDR São José: não sabia que é um clube com origem no futebol de várzea. Em julho de 1976 (há quase 50 anos), disputei por São Bernardo o Campeonato Paulista Infantil de Xadrez nas dependências sociais do CDR São José (que continua com sede social na Rua Lucas Obes, no Ipiranga). Eu tinha dez anos na época e terminei num honroso 10º lugar, jogando contra adversários bem mais velhos do que eu (o Paulista Infantil era para crianças e adolescentes até 14 anos).

O CDR São José tem um departamento forte de Xadrez, foi sede de eventos enxadrísticos importantes ao longo da história e palco de amistosos com São Bernardo, nos quais São Bernardo sempre venceu de goleada. Até antes da pandemia, o CDR São José era um atuante e tradicional clube filiado à Federação Paulista de Xadrez (FPX).

Ricardo Criez - São Bernardo

CENTRO EXPANDIDO - 1

No fim da Avenida Portugal (Memória, dia 18). Que espetacular essa foto publicada aérea. Não pude deixar de reparar no caminhão que parece transportar madeira com a sombra projetada. Em algum lugar, estamos desmatando...

Hilton Lucio - Santo André

CENTRO EXPANDIDO - 2

As imediações da Praça Alan Kardec, tanto mudou. Está irreconhecível.

Alexandre Takara - Orientador desta página Memória

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 26 de abril de 1995 – Edição 8997

MANCHETE – Governo vai privatizar setor elétrico.

O ministro da Fazenda do governo FHC, José Serra, anunciava a venda da Eletrobrás e de quatro subsidiárias, além de sete hidrelétricas inacabadas.

MAUÁ – Cenário lunar: buracos nas ruas da cidade obrigavam empresas de ônibus a mudar seus itinerários.

RIO GRANDE DA SERRA – Protesto de moradores do Parque América em frente ao Fórum de Ribeirão Pires contra decisão de embargo da área, que ficava em área de manancial: 900 casas do bairro abrigavam cinco mil pessoas.

REDE SOCIAL – Governo confirmava para 1º de maio o início das operações comerciais da Internet no País: chegava ao Brasil a maior rede de computadores do planeta, então com 32 milhões de assinantes.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Silveira Sampaio.

Ele criou o talk show.

E revelou Jô Soares.

Texto: Milton Parron

O programa “Memória” deste final de semana resgata a figura do médico e grande apresentador da TV, Silveira Sampaio.

Silveira Sampaio foi precursor do chamado “talk show”. Foi com ele que Jô Soares se iniciou na mesma arte, isto nos idos da década de 1960.

Jô era um dos assistentes de Silveira Sampaio.

No programa, vamos resgatar trechos daqueles programas, assim como algumas das entrevistas de Silveira Sampaio.

NOTA DA MEMÓRIA – Tivemos, em Santo André, um político que tinha o mesmo nome Silveira Sampaio. O Silveira Sampaio daqui foi eleito vice-prefeito e assumiu a Prefeitura quando do impeachment do titular, Oswaldo Gimenez. Foi também deputado estadual, mesmo cargo para o qual foi eleita sua mulher, Crolinda Sampaio, ex-vereadora.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

EM 26 DE ABRIL DE...

1913 - João Gava nascia no Bairro dos Meninos, em São Bernardo. Faleceu em 2022, aos 109 anos, como o mais antigo memorialista do Grande ABC, colaborador assíduo desta página Memória.

1945 - Decreto executivo número 88, da Prefeitura de Santo André, assinado pelo prefeito José de Carvalho Sobrinho, desapropriava área na Vila América destinada à construção de uma praça de esportes.

NOTA DA MEMÓRIA - Eram quase 160 mil m2 de área, espaço que hoje abriga o Ginásio Pedro Dell''Antonia e o Estádio Bruno José Daniel.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Monteiro Lobato (1880) e Tabatinga (1925).

Em Santa Catarina: Abdon Batista, Celso Ramos, Forquilhinha, Iraceminha, Itapoá, José Boiteux, Lindóia do Sul, Serra Alta, Timbó Grande, Tunápolis e Vitor Meireles.

E mais: Barra do Ouro (TO), Boa Esperança do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu (PR), Buritinópolis (GO) e Nova Olinda (CE).

HOJE

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Dia da celebração da primeira missa no Brasil (1500)

Dia do Goleiro.

Nossa Senhora do Bom Conselho

26 de abril

Considerada a intercessora da humanidade.

Ilustração: Arquidiocese de Manaus (AM).