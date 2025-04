Adeus doloroso! Confira a reação da web após o segundo episódio chocante de The Last of Us

Na noite do último domingo, dia 20, foi exibido o segundo episódio da segunda temporada de The Last Of Us. Os fãs do game de mesmo nome, temiam a chegada deste dia, afinal, é quando nos despedimos de um personagem central da trama.

ATENÇÃO! Contém spoilers. Não prossiga caso não tenha assistido ao episódio!

No episódio batizado de Através do Vale, vimos a morte brutal de Joel Miller [Pedro Pascal], que foi assassinato pela vingativa Abby [Kaitlyn Dever], e revelou ao sobrevivente ser a filha do médico que ele matou no hospital dos Vagalumes para salvar a Ellie [Bella Ramsey].

A cena do assassinato de alguém tão emblemático e querido pelo público, quanto Joel Miller chocou pela intensidade, violência e para muitos, pela surpresa do ocorrido. Como não bastasse uma trágedia, o capítulo, dirigido por Mark Mylod, ainda contou com uma invasão em massa de infectados a comunidade de Jackson.

Nas redes sociais, internautas se uniram para lamentar a perda em pleno domingo de Páscoa. De memes engraçados, análises cheias de elogios a produção, a declarações carregadas de sentimento, a web está vivendo o luto e compartilhando suas reações após assistir as cenas da série que vem conquistando o público.

Uma fã apesar de estar chateada com o desfecho do episódio, não aguentou ao demonstrar que também adorou e até deu nota dez:

The Last Of Us acabou com a minha noite e provavelmente com a minha semana, dito isso nota 10.

Outra usou até mesmo um meme viral de Pedro Pascal para comentar as cenas tristes de Ellie vendo Joel sendo assassinado... Que dor!

A Ellie completamente desesperada chorando horrores e implorando pra não fazerem isso, vendo o Joel sendo morto na frente dela brutalmente sem poder fazer nada para salvar ele vai me assombrar para sempre.

Joel Miller ganhou até mesmo um memorial e o relato de indignação... Poxa, em pleno domingo de Páscoa:

Mataram.....Mataram um senhor, pai de menina, em pleno domingo a noite de Páscoa.

Os fãs também repercutiram bastante a batalha dos sobreviventes da comunidade de Jackson para conter a invasão dos infectados. Não podemos negar que as cenas foram impecáveis!

Isso aqui tá nível cinema. Olha isso, olha que coisa linda. Esse é com certeza um dos melhores episódios na história da TV, escreveu um internauta.