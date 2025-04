Biblioteca Nair Lacerda é reinaugurada com acervo do Diário

A biblioteca Nair Lacerda foi reinaugurada nesta terça-feira (8), no aniversário de 472 anos de Santo André. Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, o equipamento passa a contar com um acervo do Diário com exemplares desde 1967.

"Aqui está a história da cidade, temos capas do aniversário da cidade em 1970, 2007,2010, então é preservar essa história através do Diário do Grande ABC", conta o prefeito Gilvan Junior ( PSDB). O ex-prefeito Paulo Serra (PSDB) também esteve presente no evento ao lado da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

A programação de aniversário da biblioteca segue com atividades até o final desta tarde.

Homenagem a João Ramalho

Mais cedo, abrindo as comemorações de aniversário do município andreense, o prefeito fez uma homenagem a João Ramalho, figura histórica considerada o “pai dos paulistas”. O ato ocorreu na Passarela Luso-Brasileira Américo Pinto Serra, no Centro, e Gilvan destacou a importância de valorizar as raízes da cidade enquanto se trabalha por seu desenvolvimento.

“A gente respeita muito a história de Santo André, tanto que o slogan deste ano é: ‘Cada canto é história, cada história é um orgulho’. João Ramalho não é diferente. Chegou aqui, ajudou a desbravar essa cidade e a gente carrega essa força, essa energia até hoje. Santo André é uma terra acolhedora, que começou com Portugal e hoje recebe gente do país inteiro. A gente vai continuar essa linda história com entregas, com trabalho e com visão de futuro”, afirmou o prefeito, que também participou da programação em anos anteriores como integrante da equipe do ex-prefeito Paulo Serra.