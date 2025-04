Gilvan homenageia João Ramalho nos 472 anos de Santo André

Na manhã desta terça-feira (8), a Prefeitura de Santo André iniciou as comemorações pelos 472 anos da cidade com uma cerimônia em homenagem a João Ramalho, figura histórica considerada o “pai dos paulistas”. O ato ocorreu na Passarela Luso-Brasileira Américo Pinto Serra, no Centro, e contou com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB), que destacou a importância de valorizar as raízes da cidade enquanto se trabalha por seu desenvolvimento.



“A gente respeita muito a história de Santo André, tanto que o slogan deste ano é: ‘Cada canto é história, cada história é um orgulho’. João Ramalho não é diferente. Chegou aqui, ajudou a desbravar essa cidade e a gente carrega essa força, essa energia até hoje. Santo André é uma terra acolhedora, que começou com Portugal e hoje recebe gente do país inteiro. A gente vai continuar essa linda história com entregas, com trabalho e com visão de futuro”, afirmou o prefeito, que também participou da programação em anos anteriores como integrante da equipe do ex-prefeito Paulo Serra.



A homenagem a João Ramalho abriu um dia repleto de atividades na cidade. Às 10h, a gestão municipal realizou a reinauguração da Biblioteca Nair Lacerda, na Praça IV Centenário, também no Centro. Já no período da tarde, às 14h, foi a vez da comunidade da Vila Camilópolis receber a nova Praça São Camilo, entregue oficialmente à população pelo prefeito.



O encerramento da agenda ocorre às 19h, com a abertura do 52º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto. O evento acontece no Salão de Exposições do Paço Municipal, ao lado do Teatro Municipal, e reúne obras de artistas de diversas partes do país, reforçando o papel de Santo André como polo cultural da região.



As comemorações seguem ao longo do mês, com novas entregas de obras, programas e projetos que integram o pacote de ações dos 472 anos.