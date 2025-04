Os primeiros 100 dias do governo do prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), finalizam em meio às comemorações do 472º aniversário da cidade, celebrado hoje. Apesar de ser um governo de continuidade, Gilvan afirma que a meta é sempre avançar mais e em tempo mais curto. Como novidades para o aniversário, o prefeito destaca o Poupatempo de Exames, melhoria dos aplicativos de transporte e frota moderna, bem como o primeiro bairro inteligente de Santo André. “Neste aniversário vamos resgatar a história da cidade, de tudo que a gente fez para chegar até aqui. Agora vamos preparar, com muito orgulho, a cidade para o futuro”, pontuou.

Hoje é comemorado o aniversário da cidade. O que isso significa para o senhor e para os moradores de Santo André?

Falar do aniversário que preparamos é respeitar muito a história. É resgatar tudo que fizemos para chegar até aqui e preparar, com muito orgulho, a cidade para o futuro. É colocar muito a história de Santo André, o coração da cidade, no aniversário e isso se reflete em obras, em entregas e projetos. O tema é ‘Cada canto uma história e cada história um orgulho’, respeitando muito todas aquelas pessoas que fizeram de Santo André hoje uma cidade muito boa para se viver. Temos de respeitar aqueles que passaram, inclusive o prefeito Paulo Serra, que trabalhou muito nos últimos oito anos.

Quais a novidades que a população pode esperar para Santo André?

Teremos muitas obras de continuidade, que foram iniciadas pelo Paulo (Serra), como a praça do Camilópolis, o complexo Santa Teresinha, mas têm muitas obras que vamos dar início agora, preparando a cidade para o futuro. Vamos fazer um parque novo, assim como foi o Guaraciaba, lá no Gerassi, esperado há muito tempo pela população. Uma obra que também vamos dar início, que do ponto de vista pessoal fico muito feliz, é o campo do Transrodi, em frente à Prometeon. É o campinho que joguei futebol quando era criança. Agora volto lá como prefeito para revitalizar aquele campo e entregar. Por isso que a gente fala que cada canto da cidade tem uma história e o morador também.

O temporal no dia 31 de março atingiu Santo André com muita intensidade, mas a pronta resposta permitiu que a cidade voltasse à normalidade rapidamente. A que atribui esse resultado no pós-chuva?

Vivemos em um cenário de mudanças climáticas. São chuvas com volume muito grande em um espaço muito curto de tempo. A cidade tem se preparado e o Centro de Resiliência e Emergência da Defesa Civil é o nosso tempo de resposta. Choveu 80 mm em 40 minutos. Essa preparação antecipada possibilitou o envio de alertas à população, para as pessoas ficarem em um local seguro e tentar não se locomover durante o período de grande chuva, bem como uma resposta rápida após o fim do temporal. A Defesa Civil e todas as nossas equipes se deslocaram para aqueles locais que têm risco de desabamento e deslizamento de terra, ou aqueles que são conhecidos por problemas de drenagem, que apesar das obras, têm dificuldade maior (de escoamento). Graças a Deus não tivemos nenhum problema com vítimas e isso é importante. Depois o foco foi restabelecer os serviços. Então, a limpeza urbana, o contato com a Enel, que sempre foi muito difícil. Na chuva anterior, que foi de menor intensidade que esta última, ficaram três dias para religar a energia. Agora, em 12 horas conseguimos chegar à normalidade. Tudo muito rápido. Limpamos as ruas e no outro dia pela manhã, em 98% da cidade parecia que não havia acontecido nada.

O senhor é o prefeito mais jovem de Santo André e tem experiência de gestão, O que essas duas características, a juventude e a experiência, trazem para seu governo?

Acho que traz essa perspectiva de futuro melhor. A característica da juventude é nesse sentido de dizer que as coisas precisam melhorar e precisam mudar rápido. Então, é esse inconformismo aliado ao desejo de mudar e de melhorar que a gente traz para o setor público. Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar na Prefeitura sempre foi nesse sentido. Cheguei até o cargo de prefeito, trabalhando dessa forma. De ter a sensibilidade de atender aqueles que mais precisam. De trazer inovação e dados para conseguir melhorar o serviço público, mas principalmente de fazer mudanças. De fazer avanços em curto espaço de tempo. Sabendo que é um governo de continuidade e temos continuado os bons projetos do governo, dos quais participei da maioria. Essa força e esse querer mais da juventude têm norteado nosso trabalho nestes 100 dias. Cada vez mais trabalho e mais futuro para nossa cidade.