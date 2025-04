Santo André celebra 472 anos com programação especial

A cidade de Santo André celebra hoje 472 anos de história presenteando os munícipes com uma programação especial, sob o tema ‘Cada canto, uma história. Cada história, um orgulho’. A agenda engloba shows, eventos, inaugurações, atividades esportivas e culturais, entre outras, que somam cerca de 90 atrações durante todo o mês.

Nesta terça-feira, as celebrações começam às 8h, com a cerimônia em homenagem ao fundador João Ramalho, na Passarela Luso-Brasileira Américo Pinto Serra, no Centro. Às 10h será reinaugurada a Biblioteca Nair Lacerda, na Praça IV Centenário. O local terá uma sala exclusiva para abrigar a coleção de jornais do Diário da década de 1960 até a atualidade. Ambas as atrações contarão com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB).

Das 10h às 14h, acontece a oficina Torre do Relógio de Paranapiacaba, na Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, na Vila Eldizia. No local também será realizada a exposição gotográfica em telas interativas ‘Santo André em imagens’, com uma exibição de fotos históricas da cidade, das 9h30 às 17h30. Das 11h às 16h, também no Sabina, haverá sessões com projeções no teto do Planetário, com as apresentações As Cabulosas: Uma viagem ao berçário de estrelas (estreia), às 11h; O céu andreense ao toque dos dedos, às 14h; e Santo André e a festa das estrelas: celebrando 472 anos de história, às 16h.

Às 14h, o chefe do Executivo inaugura a Praça São Camilo, na Vila Camilópolis. À noite, às 19h, acontece a abertura do 52º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, no Salão de Exposições do Paço Municipal, na Praça IV Centenário, Centro.

ABRIL

O mês segue com diversas atividades culturais, esporte e lazer, com cerca e 400 artistas regionais envolvidos, aproximadamente dez eventos musicais e mais de 15 linguagens culturais diferentes, como dança, teatro, circo, exposições, sarau, contações de histórias, entre outras.

Neste fim de semana, nos dias 11, 12 e 13, acontece a Feira da Fraternidade, no estacionamento do Paço Municipal. Na sexta-feira (11), a atração principal será Xande de Pilares, ex-vocalista do Grupo Revelação. No sábado (12), Jhonny Matos apresenta o show Bruno Mars Experience. E no domingo (13), o show de encerramento será com Nando Reis. Durante os três dias, diversos outros artistas compõem a programação.

No fim de semana do dia 26, sábado, acontece a 2ª edição do Samba Guaraciaba, das 12h às 20h, com o grupo Pixote como atração principal. Já no dia 27 (domingo), a Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) faz apresentação no Parque Central, com concerto especial U2 Sinfônico.

A programação de eventos pode ser conferida no site www.santoandre472anos.com.br. Todos os eventos terão entrada solidária, ou seja, são gratuitos, mas serão aceitas doações de 2 kg de alimentos não-perecíveis.