Uma nova e moderna biblioteca vai ser entregue à população de Santo André

A data do 8 de abril casa com os 71 anos da Biblioteca Nair Lacerda, a primeira biblioteca pública do Grande ABC, inaugurada em 8 de abril de 1954. À época, foi instalada no Edifício Sion, na Rua Coronel Alfredo Flaquer. A transferência para o espaço atual ocorre quando da inauguração do Centro Cívico, em 1970.



Segundo a secretária Azê Diniz, a biblioteca abre no feriado de hoje uma série de eventos comemorativos, que se estenderão ao longo do mês. “A biblioteca não é mais lugar do silêncio. É espaço para atividades, com uma grande circulação de usuários, inclusive alunos da rede municipal e particular. Acho que todos vão se encantar com a nova biblioteca”, comenta Azê.



A modernização da Nair Lacerda passa por uma acessibilidade mais ampla e área para exposições e convivências. A madrinha Nair Lacerda será homenageada, numa tela que reproduzirá trechos de suas crônicas publicadas em jornais de Santos e do Grande ABC.



Neste feriado, as atividades culturais começarão às 10h.

BRINCADEIRA SÉRIA

Santo André é Você’ será o nome de um novo site a ser apresentado à imprensa no dia 25 de abril e disponibilizado ao público no dia 26 também como parte dos festejos de aniversário da cidade.



Uma brincadeira séria com patrimônio e memória, sintetiza o diretor Marco Moretto Neto. Serão ferramentas a serem utilizadas para ouvir do cidadão o que ele entende ser importante no seu bairro, na cidade. Um jogo cujo fim apresentará um mini mapeamento do espaço em que vivem as pessoas.



O cidadão é chamado a ser interlocutor e participante das transformações do município. Um diálogo com a memória e relações de pertencimento com a cidade. Busca-se valorizar e descobrir pontos culturais nos bairros e demais áreas, via on-line.

E O MUSEU?

A exemplo do realizado e concluído em outros espaços culturais, como as bibliotecas Cecília Meirelles e Nair Lacerda, e os teatros Carlos Gomes e Conchita de Morais, o Museu Octaviano Armando Gaiarsa também passa por várias obras e serviços.



Nesta primeira fase, o museu vai ganhando obras básicas de acessibilidade (rampas, sanitários). São tocadas as questões mais críticas, como a eliminação da infiltração que havia no telhado e problemas ao longo da varanda.



Já as intervenções no prédio central dependem de uma aprovação do Condephaat (o conselho estadual de defesa do patrimônio histórico-cultural), que exigiu um projeto executivo.



O projeto foi contratado. O trabalho está em execução. “Assim que esse projeto for concluído e aprovado pelo Condephaat, aí sim poderemos dar prosseguimento à obra no prédio principal”, informa o diretor Moretto, que complementa: “Até abril de 2026 a gente espera trazer essa boa notícia da reabertura do museu”.



A segunda etapa virá em seguida. Já com o museu reaberto, se trabalhará na adaptação do prédio da Rua Senador Flaquer como museu efetivamente, com estrutura de reserva técnica e tudo aquilo que o espaço almeja e merece.