São Bernardo FC anuncia dupla de reforços para Série C

Às vésperas da estreia na Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC segue reforçando o elenco para conseguir a meta do acesso à Segunda Divisão Nacional. Nos últimos dias o clube confirmou a chegada do atacante Pedro Felipe e do zagueiro Caio Garcez.

Pedro Felipe chega por empréstimo do Noroeste, onde já atuou por mais de seis anos. No Paulistão, o atacante de 28 anos foi o vice-artilheiro da equipe, com três gols marcados. Além do Noroeste, Pedro Felipe acumula passagens também por Mirassol e ABC-RN, justamente o adversário do Tigre na estreia da Série C, no domingo (13), às 16h.

No setor defensivo, a aposta é na juventude. Com quatro zagueiros no elenco, com média de idade que superam os 31 anos, o São Bernardo contrata Caio Garcez, de apenas 20 anos.

Mesmo com pouca idade, Garcez tem passagens pelas categorias principais União Mogi, Capivariano e União Suzano, mas retornou ao sub-20 do Corinthians no início deste ano para a disputa da Copinha, onde foi titular em oito dos nove jogos da equipe no torneio.

Mesmo a poucos dias da estreia, mais reforços treinam com o elenco do Tigre no Centro de Treinamento de Atibaia e devem ser confirmados durante a semana.

