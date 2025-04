Netinho encerra segundo ciclo de quimioterapia: Agora eu começo outros procedimentos

Atualizações! Neste domingo, dia 6, Netinho postou um novo vídeo em suas redes sociais para falar sobre o seu tratamento contra o câncer. Aos 58 anos de idade, ele foi diagnosticado com um linfoma raro - câncer que se origina no sistema linfático.

No vídeo publicado, o cantor contou que encerrou o segundo ciclo de quimioterapia:

- Gente, bom dia. Hoje é dia 6 de abril de 2025. Estou aqui de volta no Hospital Aliança Estar, em Salvador, Bahia, para a segunda fase da minha quimioterapia. Acabou hoje a quimioterapia dessa fase. Agora eu começo outros procedimentos.

Netinho ainda celebrou o ganho de peso:

- Quero dizer que, durante a primeira fase de quimioterapia, perdi três quilos no hospital. E desde que tive a primeira alta até agora, já ganhei 4 quilos. Olha que maravilha! Vamos que vamos!

Na legenda, ele escreveu:

Bom dia! Tudo acontecendo de acordo com a vontade de Deus para a minha vida que está nas mãos D?Ele. E eu aceito com gratidão infinita tudo que Ele determinar pra mim, seja lá o que for e por meu merecimento, assim como fez durante a minha vida até agora. Não é o que eu quero e sim o que Ele quer pra mim. Tudo lindo e cheio de luz!