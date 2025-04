Festival geek Up!ABC celebra 20 anos com programação especial na USCS

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) será palco, nos dias 12 e 13 de abril, da edição especial de 20 anos do festival Up!ABC. O evento, voltado ao universo geek e pop, acontece no Campus Conceição (Rua Conceição, 321 – bairro Santo Antônio), das 11h às 19h, com entrada mediante ingresso ou doação de alimento.



Com mais de 100 atrações confirmadas, a edição comemorativa promete movimentar o fim de semana com concursos de cosplay — incluindo uma versão infantil — apresentações musicais, bate-papos com artistas, área de games, feira de produtos geek, praça de alimentação e espaço para artistas independentes. Cerca de 60 criadores — entre quadrinistas, escritores e ilustradores — terão seus trabalhos expostos.



Entre os convidados estão os dubladores Gaby Milani (voz da Skye, de Patrulha Canina, e da Inveja, de Divertida Mente) no sábado, e Vyni Takahashi (voz do Chase, também da Patrulha Canina) no domingo. A programação musical terá shows de bandas de K-pop, J-pop, pop geek e o guitarrista Wood Pedroso.



Participação local



Além das atrações voltadas ao público geek, o evento contará com estandes de artesãos da Casa do Artesão e da Feira de Artesanato & Gastronomia de São Caetano. Entre os produtos disponíveis estarão bonecos em amigurumi, acessórios com personagens da cultura pop, bottons e itens colecionáveis, todos feitos à mão.



“É gratificante ver nossos artesãos ganhando espaço em eventos como o Up!ABC, que valorizam a criatividade e abrem portas para novas formas de expressão e renda”, destaca Camila Zanon, secretária municipal de Cultura.



Ingressos e transporte gratuito



Os ingressos custam R$35 na compra antecipada pelo Sympla e R$50 nos dias do evento. Quem doar 1 kg de alimento não perecível tem direito à meia-entrada, mesmo sem estar dentro das categorias previstas em lei. Crianças de até 10 anos, maiores de 60, pessoas com deficiência, professores da rede pública, estudantes e funcionários da USCS têm entrada gratuita com a doação. Os alimentos arrecadados serão encaminhados ao Banco de Alimentos de São Caetano, mantido pelo Fundo Social de Solidariedade.



Para facilitar o acesso, haverá ônibus gratuitos entre a Estação São Caetano da CPTM (Linha 10 - Turquesa) e o local do evento, das 10h às 20h.



Festival tradicional



Criado em 2005, o Up!ABC é realizado semestralmente e já reuniu, ao longo de sua trajetória, mais de 200 mil pessoas. Reconhecido como um dos maiores eventos do gênero no Brasil, contribuiu para que São Caetano do Sul conquistasse, em 2019, o título de cidade mais geek do País, segundo levantamento da Amazon baseado em vendas de produtos ligados a franquias como Star Wars, Harry Potter, Marvel e DC.



Mais informações e o Guia do Visitante estão disponíveis no site upabc.com.br.