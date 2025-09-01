Prédios sem condomínio viram alvo de furtos em Santo André

Moradores de prédios sem condomínio em Santo André relatam onda de furtos e tentativas de invasão que têm causado apreensão em diversos locais da cidade. As ocorrências, que seriam praticadas pelo mesmo indivíduo, se concentram especialmente nos bairros Santa Maria, Vila Guiomar, Campestre e Valparaíso.

Na Rua Aguapeí, no bairro Santa Maria, a gerente de produto Bruna Fratucci Feitosa, 29 anos, relata que sua residência foi alvo de três investidas em menos de um mês. O terceiro episódio, ocorrido no dia 25 de agosto, resultou em furto. “Ele (o criminoso) já havia tentado duas vezes e, na terceira, conseguiu efetivar o crime. Tentou arrombar o portão, não conseguiu entrar, mas pulou por cima e levou itens de cobre dos hidrantes”, denuncia Bruna.

Segundo a gerente, câmeras de segurança mostram o mesmo suspeito em diferentes episódios. O indivíduo usou um pé de cabra para tentar arrombar os acessos aos prédios. “Está muito perigoso. Antes, o medo era ao sair na rua. Agora, nem dentro de casa nos sentimos seguros. Dormimos preocupados, e sair para trabalhar virou motivo de angústia”, desabafa a moradora. “O rosto dele já circula por redes sociais e grupos de WhatsApp, mas até agora não foi preso”, lamenta a andreense.

Na Vila Guiomar, o auditor contábil Renato Oliveira, 36, também enfrentou duas tentativas de invasão em seu prédio, nos dias 23 e 24 de agosto, na Rua Gonzaga Franco. Segundo ele, o suspeito conseguiu acessar a garagem utilizando chaves e controles de alarme.

Oliveira explica que na primeira tentativa o invasor percebeu uma falha na trava do portão, pulou as barreiras e teve acesso à garagem. “Ele pegou a chave do alarme da cerca e também uma chave reserva do portão da garagem. Saiu levando o alarme e os controles, o que facilitou a nova investida no dia seguinte”, destaca o auditor.

No bairro Campestre, outra tentativa de invasão foi registrada na manhã de quarta-feira (27), às 8h49, na Rua Simão Jorge. O alarme e a presença de moradores impediram que o crime fosse consumado.

Questionada sobre os casos, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informa, por nota, que as equipes estão realizando buscas para identificar o autor dos roubos: “Os casos citados pela reportagem foram registrados pela Delegacia Eletrônica e encaminhados ao 4º DP de Santo André. A equipe da unidade realiza diligências para identificar a autoria e esclarecer os fatos”.

Já a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, destaca que a GCM (Guarda Civil Municipal) atua em operações conjuntas com as forças policiais estaduais.

