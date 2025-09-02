DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Economia Titulo ParkShopping

Marca ícone do jeans inaugura nova loja em São Caetano

Levi’s projeta dobrar operação no Brasil em cinco anos e mira 130 unidades até 2030

Do Diário do Grande ABC
01/09/2025 | 17:27
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Levi’s, pioneira no setor de jeanswear, inaugurou nesta semana uma nova loja em São Caetano, localizada no primeiro piso do Park Shopping São Caetano, maior que a anterior. A abertura faz parte da estratégia de crescimento da marca no País, que prevê dobrar o tamanho da operação no Brasil nos próximos cinco anos, com a inauguração de novas unidades.

“Identificamos São Caetano como um polo importante para expansão da marca no Brasil. Por isso, são cerca de 94 m² com uma curadoria exclusiva, que une desde nossas peças ícones até as novas coleções. Temos o objetivo de chegar a 130 lojas até 2030 e essa abertura é reflexo deste importante momento da Levi’s, que segue em ritmo de crescimento”, afirma Francisco Alves, Country Manager da Levi’s para Brasil, Uruguai e Argentina.

Ícone global do denim, a marca atravessou gerações e permanece presente no imaginário popular com suas peças e silhuetas clássicas. Mais recentemente, lançou uma coleção assinada pela cantora Beyoncé, inspirada no álbum Cowboy Carter. A linha está disponível nas lojas físicas e também no site www.levi.com.br.

