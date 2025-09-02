Festival do Morango leva sabores e atrações para parque de Santo André; veja detalhes

O Parque Antônio Flaquer, o Ipiranguinha, em Santo André, será palco neste fim de semana da 5ª edição do Beer’s Festival – Festival Morango, Churros & Chocolate. O evento acontece no sábado (6) e no domingo (7), das 11h às 21h, com entrada gratuita – os organizadores pedem apenas a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Além da variedade gastronômica com morangos frescos, churros, chocolate e outras sobremesas, o festival terá atrações musicais de rock e tributos a grandes nomes da música nacional e internacional.

O montante de alimentos arrecadados no evento será destinado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, o qual auxilia aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de 128 entidades assistenciais parceiras.

Programação musical

Sábado (6/9)

13h – Tributo Chico Science & Nação Zumbi (Ciência de Chico)

16h – Arthur Hélio & Os Lobos (variado rock)

18h30 – Tributo Creed (Banda Blackhawks)

Domingo (7/9)

13h – Filhos da Pátria (rock nacional variado)

16h – Tributo Raul Seixas (Banda Ecologia)

18h30 – Tributo Michael Jackson (The Thriller Experience)