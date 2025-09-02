DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Para toda a família

Cinema no Sesc Santo André traz programação gratuita com clássicos

De setembro a dezembro, sessões no teatro da unidade exibem desde animações premiadas até filmes de terror psicológico e dramas nacionais

Renan Soares
01/09/2025 | 18:02
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O projeto Cinema no Sesc inicia a programação do segundo semestre no Sesc Santo André com sessões gratuitas que se estendem até dezembro. As exibições acontecem no teatro da unidade e reúnem clássicos, animações premiadas e produções brasileiras recentes, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema.

A curadoria contempla diferentes estilos, públicos e faixas etárias. Entre os destaques, estão animações como Coraline e o Mundo Secreto e O Fantástico Senhor Raposo, que exploram universos de imaginação e afeto. Para as crianças, o brasileiro Minhocas e o clássico natalino Esqueceram de Mim prometem diversão em família.

Produções nacionais também têm espaço, como Levante, de Lillah Halla, que discute resistência e identidade, e Os Primeiros Soldados, de Rodrigo de Oliveira, que retrata os primeiros anos da epidemia de AIDS no Brasil. Já o suspense psicológico aparece com os filmes Nós e Corra!, do diretor Jordan Peele, que abordam questões sociais e raciais por meio do terror.

LEIA TAMBÉM:

Sesc São Caetano celebra dias da Amazônia e da Mulher Indígena com ações

As sessões acontecem sempre no teatro do Sesc Santo André, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados às terças-feiras, a partir das 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pela Central de Relacionamento Digital. Nas quartas-feiras, também a partir das 17h, há distribuição nas bilheterias da rede Sesc, com poltronas numeradas. Caso ainda haja disponibilidade, é possível retirar a entrada na própria unidade no dia da sessão, com uma hora de antecedência.

Programação destacada

Levante — 3/9, às 19h

Coraline e o Mundo Secreto — 6/9, às 16h

Minhocas — 13/9, às 16h

O Fantástico Senhor Raposo — 20/9, às 16h

Nós — 1/10, às 19h

Corra! — 5/11, às 19h

Os Primeiros Soldados — 3/12, às 18h

O Grinch — 6/12, às 16h

Esqueceram de Mim — 13/12, às 16h


