Cinema no Sesc Santo André traz programação gratuita com clássicos

De setembro a dezembro, sessões no teatro da unidade exibem desde animações premiadas até filmes de terror psicológico e dramas nacionais
O projeto Cinema no Sesc inicia a programação do segundo semestre no Sesc Santo André com sessões gratuitas que se estendem até dezembro. As exibições acontecem no teatro da unidade e reúnem clássicos, animações premiadas e produções brasileiras recentes, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema.
A curadoria contempla diferentes estilos, públicos e faixas etárias. Entre os destaques, estão animações como Coraline e o Mundo Secreto e O Fantástico Senhor Raposo, que exploram universos de imaginação e afeto. Para as crianças, o brasileiro Minhocas e o clássico natalino Esqueceram de Mim prometem diversão em família.
Produções nacionais também têm espaço, como Levante, de Lillah Halla, que discute resistência e identidade, e Os Primeiros Soldados, de Rodrigo de Oliveira, que retrata os primeiros anos da epidemia de AIDS no Brasil. Já o suspense psicológico aparece com os filmes Nós e Corra!, do diretor Jordan Peele, que abordam questões sociais e raciais por meio do terror.
As sessões acontecem sempre no teatro do Sesc Santo André, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados às terças-feiras, a partir das 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pela Central de Relacionamento Digital. Nas quartas-feiras, também a partir das 17h, há distribuição nas bilheterias da rede Sesc, com poltronas numeradas. Caso ainda haja disponibilidade, é possível retirar a entrada na própria unidade no dia da sessão, com uma hora de antecedência.
Programação destacada
Levante — 3/9, às 19h
Coraline e o Mundo Secreto — 6/9, às 16h
Minhocas — 13/9, às 16h
O Fantástico Senhor Raposo — 20/9, às 16h
Nós — 1/10, às 19h
Corra! — 5/11, às 19h
Os Primeiros Soldados — 3/12, às 18h
O Grinch — 6/12, às 16h
Esqueceram de Mim — 13/12, às 16h
