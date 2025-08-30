Sesc São Caetano celebra dias da Amazônia e da Mulher Indígena com ações

O Sesc São Caetano promove, no dia 6 de setembro, uma programação especial em comemoração ao Dia da Amazônia e ao Dia Internacional da Mulher Indígena. As atividades buscam valorizar saberes tradicionais, promover o contato com a cultura indígena e oferecer experiências educativas para diferentes idades.

A programação começa às 10h com a Feirinha de Artesanato Indígena, no Espaço Galeria, reunindo peças artesanais que refletem a memória e a identidade dos povos originários. Às 11h, acontece a abertura oficial com o Maracá no Asfalto – Toré, manifestação cultural que combina canto, dança e instrumentos tradicionais, conduzida por puxadores indígenas.

Entre 11h30 e 12h30, crianças de 0 a 6 anos poderão participar da atividade Brinquedos e brincadeiras tradicionais indígenas, acompanhadas de cuidadores. A experiência inclui contação de histórias, jogos coletivos e apresentação de brinquedos feitos com elementos da natureza.

À tarde, das 14h às 16h, será realizada a Oficina de Artesanato e Artes Manuais Indígenas, aberta a crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos. Os participantes poderão produzir peças utilizando técnicas tradicionais e materiais como sementes, palha, fibras vegetais e recicláveis. Para essa oficina, as senhas devem ser retiradas na Central de Atendimento a partir das 13h30.

O dia será encerrado com o espetáculo teatral Wãtias – Os curupiras excêntricos, do Coletivo Kari, às 16h30, na Convivência. A peça apresenta histórias dos curupiras sob a perspectiva dos povos indígenas do Rio Waupés (AM), destacando sua cultura, modos de vida e presença simbólica na tradição oral.

A maior parte das atividades é gratuita, com exceção do espetáculo, que terá ingressos a preços populares vendidos na rede Sesc.