Sabina Simonato, de São Bernardo, pode deixar telejornal da Globo

A jornalista Sabina Simonato, de São Bernardo, que atualmente está à frente do Bom Dia Sábado ao lado de Marcelo Pereira, pode se desligar do programa. Segundo apuração, a profissional enfrenta uma rotina intensa, apresentando também o Bom Dia São Paulo e participando do Bom Dia Brasil durante a semana.



Residente em São Bernardo, Sabina percorre cerca de 50 km diariamente para chegar à sede da Globo, na zona sul de São Paulo. O trajeto, de ida e volta, leva em média 1 hora e 40 minutos.



A comunicadora é cotada para integrar o rodízio de apresentadores do Jornal Hoje, podendo substituir Nilson Klava, que foi transferido para o escritório da emissora em Nova York. Com a possível promoção, Sabina também poderia assumir plantões de sábado, quando o titular César Tralli folga.



Quem é Sabina Simonato?

Formada em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo em 2006, Sabina iniciou sua carreira na TV Cultura e, em 2010, ingressou na Globo, passando por afiliadas como TV TEM (Sorocaba) e EPTV (Ribeirão Preto), até chegar aos telejornais da capital, incluindo SPTV e Bom Dia São Paulo.



No início de 2025, com a demissão de Rodrigo Bocardi do Bom Dia São Paulo por descumprimento de normas éticas, Sabina assumiu o programa de forma efetiva, dividindo a bancada com Tiago Scheuer.



A jornalista é casada com Evandro Gondolfi desde 2016 e mãe de Sophia, nascida em 2021.