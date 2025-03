Novo alvo de criminosos, furtos de fios colocam escolas da região em risco

Em função dos furtos de fios e cabos que vêm ocorrendo na região, escolas dos municípios de São Bernardo e Ribeirão Pires tiveram o fornecimento de energia interrompidos, porém, sem prejuízo nas aulas, de acordo com as respectivas Secretarias de Educação. Diadema, que também tem sido alvo dos criminosos, precisou reforçar as rondas escolares da GCM (Guarda Civil Municipal), aumentando o número de viaturas de seis para 12 pra coibir os crimes.

Em Ribeirão Pires, a Escola Municipal Neusa Luz Sanches, unidade de educação infantil integral de zero a três anos, localizada no bairro Vila Suissa, ficou sem energia em função do roubo de cabos de energia nos dias 5, 6 e 7 de março.

A cidade de São Bernardo registrou várias ocorrências de furtos de fios e cabos de energia elétrica em escolas e imediações. De acordo com a Secretaria de Educação, no dia 5 de março, “a Emeb Irmã Odete Maria Ramos Pinto sofreu uma tentativa de furto de fiação. Contudo, o fornecimento de energia não foi comprometido”, afirmou a secretária.

Porém, a pasta informou que, no dia 26 de fevereiro, o furto de fios e cabos de energia elétrica na via pública afetou o fornecimento de energia nas Emebs Benedito José de Morais e Professor Nilo Campos Gomes. A Enel foi acionada imediatamente para restabelecer o serviço e as atividades escolares seguiram normalmente, sem interrupções.

Outro episódio foi registrado, na última semana de janeiro, antes do início do ano letivo, na Emeb Celso Augusto Daniel. No entanto, o incidente não impactou o funcionamento das aulas, de acordo com o Paço, por meio da Secretaria de Educação do município. “Em todos os casos, as autoridades competentes foram notificadas e a Prefeitura segue acompanhando a situação para garantir a segurança e a continuidade das aulas na rede municipal de ensino”, disse em nota.

No dia 3 de fevereiro, a Polícia Municipal de São Bernardo prendeu em flagrante dois homens por furto na Emeb Vereador Kiyoshi Tanaka, no Rudge Ramos. Pela legislação em vigor, os furtos de cabos de energia são passíveis de prisão de um a quatro anos, além de multa.

Em Diadema, foram registrados, somente em fevereiro, furtos de fios nas Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Fabíola de Lima Goyano, localizada no Jardim União, e Doutor José Martins da Silva, no Jardim Sapopema.

RANKING

Segundo levantamento divulgado pela Enel, considerando os furtos de cabos da rede elétrica em diversos locais e estabelecimentos, não somente nas escolas, o Grande ABC teve, em 2024, 1.735 notificações, contra 1.138 de 2023, o que representa um aumento de 52,5% – os dados não incluem o município de Rio Grande da Serra, cidade que não contabilizou nenhuma ocorrência.

A região domina o ranking de ocorrências, com seis dos 11 municípios. Sto.André (1.000) ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Osasco (1.156) e da Capital (6.448). Já São Bernardo (522) está em quarto lugar, Mauá (91) em sexto, Diadema (52) em nono e Ribeirão Pires (15) ocupa o 11º lugar.

Segundo a Enel, os criminosos são atraídos pelo cobre contido nos fios, que é revendido no mercado informal. Para combater a revenda do material, a Enel afirmou que mantém parceria com o Poder Público e a Polícia Militar para identificar estabelecimentos que compram material sem garantia de origem.

