Dupla é presa em São Bernardo após furtar cabos e torneira de escola

Na segunda-feira (3), a Polícia Municipal de São Bernardo prendeu em flagrante dois homens por furto na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Vereador Kiyoshi Tanaka, no Rudge Ramos. A prisão ocorreu após denúncia de morador da região e a Central de Monitoramento da Polícia Municipal acionar uma viatura que estava em patrulha nas vias próximas da unidade escolar.

Ao chegarem ao local, os agentes deram voz de prisão a um homem e uma mulher. Na mochila do casal, foram encontrados cabos, três torneiras e um disjuntor. A dupla foi conduzida ao 2º DP e ficaram à disposição da Justiça.

Já no sábado (1), durante ronda da Operação Segurança Direto ao Ponto na Avenida Rudge Ramos, a Polícia Municipal de São Bernardo prendeu em flagrante homem por furto em ônibus municipal. No ponto final da linha, o motorista se ausentou do transporte e o indivíduo aproveitou para furtar R$ 69 do caixa. Ao voltar para o coletivo, ele se deparou com o homem escondido no fundo do veículo.

O indivíduo foi conduzido ao 2º DP. Na delegacia foi constatado que o homem havia sido preso pelo mesmo motivo no dia anterior, mas liberado na audiência de custódia, sendo novamente preso 4 horas depois. O homem ficou, novamente, à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM:

Trio é preso após roubo a residência em São Bernardo



Das 20 cidades com mais roubos de moto, quatro estão na região