Ranking de furto de cabos na rede elétrica tem seis cidades da região

O Grande ABC tem seis dos 11 municípios com mais ocorrências de furto de cabos na rede elétrica da Grande São Paulo em 2024. Santo André (1.000) ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Osasco (1.156) e da Capital (6.448), segundo levantamento divulgado pela Enel. Já São Bernardo (522) está em quarto lugar, Mauá (91) em sexto, Diadema (52) em nono e Ribeirão Pires (15), em 11º.

Diferentemente da redução de casos registrada na área de concessão da Enel, que abrange 24 cidades da Região Metropolitana, o Grande ABC teve alta nas ocorrências contabilizadas no ano passado. Foram notificados 1.735 furtos de cabos na rede elétrica da região, contra 1.138 de 2023, o que representa um aumento de 52,5% – os dados não incluem Rio Grande da Serra, que não contabilizou ocorrências. Não há registros de furto de cabos instalados na rede subterrânea do Grande ABC.

No geral, a concessionária computou 11.647 casos em 2023, ante 9.633 no ano passado, o que representa uma diminuição de 17,3% no período. Pela legislação em vigor, os furtos de cabos de energia são passíveis de prisão de um a quatro anos, além de multa.

Segundo a Enel, os criminosos são atraídos pelo cobre contido nos fios, que é revendido no mercado informal. Para combater a revenda do material, a Enel afirmou que mantém parceria com o Poder Público e a Polícia Militar para identificar estabelecimentos que compram material sem garantia de origem.

"A prática é extremamente perigosa, já que a pessoa fica exposta a descargas elétricas de alta voltagem, que podem ser fatais. Além disso, prejudica as instalações e equipamentos da rede elétrica, impactando diretamente o fornecimento de energia para os clientes, incluindo serviços essenciais, como hospitais”, destacou a empresa.

INICIATIVAS

A concessionária associa a queda no número de casos de furtos na Grande São Paulo à parceria com as forças de segurança e às ações diretas realizadas pela empresa. Entre as medidas está a substituição, desde 2023, das tampas de ferro por tampas de concreto nos acessos à rede subterrânea, que alimenta, principalmente, a região central da Capital. Até o momento, a troca não foi realizada na região do Grande ABC.

De acordo com a empresa, o modelo desenvolvido pela Enel é mais pesado do que o tradicional, de ferro, e precisa de auxílio de um guindaste para ser removido, o que dificulta a ação dos infratores. Em 2024, a queda de casos de furto da fiação da rede subterrânea foi de 62% em comparação a 2023 — as ocorrências passaram de 134 para 51.Outra ação citada pela concessionária é o uso de tecnologia para supervisionar a rede aérea e subterrânea, com a utilização de sensores e alarmes de monitoramento remoto, que permitem flagrar a atuação dos infratores. Nos locais mais críticos da área de concessão, a distribuidora afirmou que reforça as ações de segurança patrimonial, com equipes contratadas fazendo rondas regulares.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a PM (Polícia Militar) intensifica o patrulhamento com base nos índices criminais, enquanto a Polícia Civil realiza operações e investigações estratégicas, com foco nos receptadores que sustentam essa cadeia ilícita.

Em 2024, a Delegacia Seccional de São Bernardo, que também abrange São Caetano, prendeu 28 envolvidos nesses crimes. “Além disso, houve uma redução de 12% nos casos em comparação a 2023. Adicionalmente, no Grande ABC, 8.146 infratores foram presos e apreendidos, e 604 armas foram retiradas de circulação (alta de 19,8%)”, reforçou a Pasta.