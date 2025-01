Região tem 2,5 m de cabos furtados por dia na Linha-10 Turquesa

O volume de cabos de cobre furtados no itinerário da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que corta o Grande ABC, foi alto em 2024. Foram levados 940 metros de fios durante o ano, ou seja, média de 2,5 metros por dia ao longo dos trilhos. De acordo com Iran Figueiredo Leão, gerente de segurança da CPTM, o furto de cabos afeta diretamente a circulação dos trens, causando prejuízos operacionais e financeiros.

“Na CPTM, os sistemas de rede aérea e sinalização são compostos por cabos. A rede aérea necessita dos cabos para a condução de energia, alguns expostos, como os que alimentam a energia dos trens. Já os cabos do sistema de sinalização ficam enterrados, com alguns trechos em superfície para alimentar as estruturas. O furto desses cabos afeta a circulação dos trens, prejudicando milhões de passageiros, além de gerar custos com reposição e manutenção”, explicou.

Segundo Leão, os cabos são visados devido ao valor elevado do cobre no mercado clandestino. Para combater esse crime, a CPTM tem investido em diversas medidas, como vigilância eletrônica com uso de inteligência artificial para monitoramento e detecção de intrusões, além de ações de segurança passiva, como estratégias para dificultar os furtos. Houve uma redução de 67,2% em relação aos 2.866 metros subtraídos em 2023. O número de ocorrências também diminuiu: foram 13 casos em 2024, contra 23 no ano anterior, redução de 43,5%.

Leão também destacou a importância da participação da sociedade no combate a esse crime. “Qualquer atitude suspeita pode ser denunciada pelo telefone 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030. Não é necessário se identificar e o anonimato é garantido”, ressaltou.

Apesar do reforço, a região já registrou casos em 2025. A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano prendeu dois homens, um de 29 e outro de 45 anos, após serem flagrados pelo sistema de videomonitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) furtando fiação elétrica na Linha 10-Turquesa, no Bairro Fundação.

Um dos suspeitos presos estava com 30 metros de fiação. Durante a abordagem do outro envolvido, houve resistência, tentativa de roubo de arma e luta corporal, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Ambos foram levados à Delegacia Sede. Outros dois suspeitos ainda conseguiram fugir.

SEGURANÇA PÚBLICA

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que o policiamento segue reforçado no entorno das estações para coibir todos os tipos de crimes. Para impedir furtos de fios de cobre, a Polícia Civil realiza operações específicas em ferros-velhos e lojas de materiais usados, com o objetivo de identificar receptadores de produtos obtidos por meios ilícitos.

“Todos os casos registrados são investigados para identificar e prender os autores. As forças policiais mantêm contato com os órgãos que administram as linhas ferroviárias, garantindo ações conjuntas para combater os crimes contra o patrimônio”, afirmou a SSP.