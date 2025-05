Gestores do Rio de Janeiro visitam Santo André atraídos pelo Programa Moeda Verde

O Programa Moeda Verde, principal política pública de Santo André que troca recicláveis por alimentos do tipo hortifrúti, atraiu os olhares de autoridades e gestores de mais um município brasileiro. Nesta terça-feira (6), representantes da Prefeitura de Barra Mansa, localizada no Estado do Rio de Janeiro, vieram a Santo André para conhecer e implantar ação semelhante na cidade fluminense.

“Para nós é sempre uma grande satisfação compartilhar a experiência e as transformações que ocorreram graças ao Moeda Verde nas comunidades, como aumento da segurança alimentar, da reciclagem e da preservação com o nosso meio ambiente. Ficaremos muito felizes e gratos se a cidade de Barra Mansa implementar o mesmo projeto”, afirma o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB).

O Secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, acompanhou as trocas do programa na Vila Sá e ficou surpreendido com a praticidade da iniciativa e o engajamento da população. “A gente está encantado. Foi um pedido do nosso prefeito, Furlani, fazer a visita em Santo André. Vocês têm um ganho muito importante com esse programa que, em breve, Barra Mansa vai ser contemplada”, prometeu. Além dele, também conheceram a iniciativa o subsecretário de Meio Ambiente, Osias Alves, e o gerente de resíduos sólidos, Giovane Mendes.

O Moeda Verde já inspirou políticas públicas semelhantes nas cidades de Amparo, Mauá, São Caetano e Francisco Morato. Além disso, desde 2017, quando foi criado, dezenas de municípios fizeram visitas em Santo André com o desejo de também implantar um programa do tipo, como Porto Ferreira, São Carlos, Leme, Recife, Guarujá, Itanhaém e Itapetininga.

“Esta troca de diálogo é muito importante entre os gestores, pois compartilhamos experiências e saberes e contribuímos para avançar em políticas públicas de sustentabilidade. Devido às consequências causadas pelas mudanças climáticas, é urgente potencializar ações que minimizam a redução de gases de efeito estufa, que trazem impactos positivos para a saúde e ainda conservam os recursos naturais e o meio ambiente”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Santo André, Edinilson Ferreira dos Santos.

A secretária de Assistência Social da cidade, Ana Claudia de Fabris, destaca o caráter socioambiental do Moeda Verde. “Além de sensibilizar as pessoas a dar o destino ambientalmente correto de resíduos recicláveis, o nosso programa leva dignidade para famílias em situação de vulnerabilidade, que, muitas vezes, não têm o que comer, além de ampliar a geração de trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem que recebem os resíduos recolhidos e os comercializam”, explica.

Na visita desta terça-feira, os gestores da Prefeitura de Barra Mansa também conheceram a Estação de Coleta Antonina e o Quintal Verde, o primeiro espaço de educação ambiental com acessibilidade do município que incentiva vivências e práticas em agroecologia, compostagem de resíduos orgânicos, reciclagem, dentre outras ações sustentáveis.

